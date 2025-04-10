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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 85,0159 руб.
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10 апреля 2025 года 17:29
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 апреля в размере 85,0159 руб.
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10 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 85,0159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,64 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.10 апреля 2025 года 17:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 85,0159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,64 коп. Это автоматическое сообщение.
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