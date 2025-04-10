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Потребление газа в России в апреле 2025 года обновляет максимальные значения на фоне поздних холодов, сообщает "Газпром". При этом погодные условия в стране нельзя назвать необычными. Исходя из данных "Системного оператора ЕЭС России", температура воздуха в последние дни... читать дальше

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Решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения взаимных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран было принято из-за растущей обеспокоенности министра финансов США Скотта Бессента по поводу потрясений на рынке облигаций, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что введение торговых пошлин укрепляет аргументы в пользу сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на текущем уровне даже в случае ухудшения ситуации в американской... читать дальше

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0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-936 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций растут на решении президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней действие пошлин в отношении свыше 75 стран, запросивших переговоры по торговым тарифам. В течение 90 дней пошлины для этих стран будут составлять 10%, заявил Трамп... В течение 90 дней пошлины для этих стран будут составлять 10%, заявил Трамп... читать дальше

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В марте потребительские цены (индекс CPI) в Китае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Снижение отмечено второй месяц подряд. Февральская дефляция составила 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

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Аналитики Всемирной торговой организации (ВТО) полагают, что объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин. "Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск... "Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность рисками стагфляции в американской экономике на фоне эскалации торговых конфликтов между США и другими странами, говорится в протоколе мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше

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Фондовые индексы США взлетели вчера на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за... В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%. "Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал вчера Трамп в соцсети... "Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал вчера Трамп в соцсети... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 29,02 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефтяные цены снижаются сегодня после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск просела на $0,7 (1,07%), до... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск просела на $0,7 (1,07%), до... читать дальше

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Картофель продолжает лидировать по темпам роста цен на плодоовощную продукцию в РФ, причем подорожание на минувшей неделе ускорилось, в то же время бананы начали дешеветь. Как сообщил вчера Росстат, цены на картофель с 1 по 7 апреля выросли на 4,3%. Неделей ранее рост... Как сообщил вчера Росстат, цены на картофель с 1 по 7 апреля выросли на 4,3%. Неделей ранее рост... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизидись, инвесторы оценивали перспективы мировой торговли после вступления в силу американских зеркальных пошлин, а также следили за сообщениями о контрмерах торговых партнеров США. Индекс... Индекс... читать дальше

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