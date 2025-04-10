10 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|февраль 2025
|21:00
|Бюджет США
|февраль 2025
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10 апреля 2025 года 09:22
Потребление газа в России в апреле 2025 года обновляет максимальные значения на фоне поздних холодов, сообщает "Газпром". При этом погодные условия в стране нельзя назвать необычными. Исходя из данных "Системного оператора ЕЭС России", температура воздуха в последние дни... читать дальше
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10 апреля 2025 года 09:15
Решение президента США Дональда Трампа о приостановке введения взаимных пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран было принято из-за растущей обеспокоенности министра финансов США Скотта Бессента по поводу потрясений на рынке облигаций, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... читать дальше
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10 апреля 2025 года 09:08
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари считает, что введение торговых пошлин укрепляет аргументы в пользу сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на текущем уровне даже в случае ухудшения ситуации в американской... читать дальше
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10 апреля 2025 года 09:04
0 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-936 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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10 апреля 2025 года 09:02
Сегодня азиатские рынки акций растут на решении президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней действие пошлин в отношении свыше 75 стран, запросивших переговоры по торговым тарифам.
В течение 90 дней пошлины для этих стран будут составлять 10%, заявил Трамп... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:56
В марте потребительские цены (индекс CPI) в Китае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Снижение отмечено второй месяц подряд. Февральская дефляция составила 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:49
Аналитики Всемирной торговой организации (ВТО) полагают, что объем торговли товарами между Китаем и США может упасть на 80% на фоне масштабных взаимных пошлин.
"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:43
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность рисками стагфляции в американской экономике на фоне эскалации торговых конфликтов между США и другими странами, говорится в протоколе мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:36
Фондовые индексы США взлетели вчера на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.
В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:31
Президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на китайские товары до 125%.
"Ввиду неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", - написал вчера Трамп в соцсети... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
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10 апреля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 29,02 млрд руб.
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10 апреля 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.
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Размер выплат на облигацию
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10 апреля 2025 года 08:27
Нефтяные цены снижаются сегодня после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск просела на $0,7 (1,07%), до... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:23
Картофель продолжает лидировать по темпам роста цен на плодоовощную продукцию в РФ, причем подорожание на минувшей неделе ускорилось, в то же время бананы начали дешеветь.
Как сообщил вчера Росстат, цены на картофель с 1 по 7 апреля выросли на 4,3%. Неделей ранее рост... читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:16
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизидись, инвесторы оценивали перспективы мировой торговли после вступления в силу американских зеркальных пошлин, а также следили за сообщениями о контрмерах торговых партнеров США.
Индекс... читать дальше
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