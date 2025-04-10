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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 апреля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
16:30 Изменение потребительских цен в США февраль 2025
21:00 Бюджет США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Торговля между США и Китаем упадет на 80% - предварительный прогноз ВТО
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"Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем представляет собой серьезный риск...    читать дальше
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Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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10 апреля 2025 года 08:27
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Нефтяные цены снижаются сегодня после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

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Как сообщил вчера Росстат, цены на картофель с 1 по 7 апреля выросли на 4,3%. Неделей ранее рост...    читать дальше
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10 апреля 2025 года 08:16
Европейские рынки акций завершили среду снижением, индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,5%
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизидись, инвесторы оценивали перспективы мировой торговли после вступления в силу американских зеркальных пошлин, а также следили за сообщениями о контрмерах торговых партнеров США.

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