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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 95,091 руб.
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09 апреля 2025 года 17:52
ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 95,091 руб.
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9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 95,091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,55 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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