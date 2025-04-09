ЦБ РФ установил курс евро с 10 апреля в размере 95,091 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 апреля, составляет 95,091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 131,55 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49471,073 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2154,921 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,48 коп. и составил 11,6249 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5165 руб., максимальный - 11,719 руб. Было заключено 63625 сделок. Объем торгов составил 82856,6 млн... Минимальный курс юаня составил 11,5165 руб., максимальный - 11,719 руб. Было заключено 63625 сделок. Объем торгов составил 82856,6 млн...

.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 7 апреля на уровне 10,28%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 1 по 7 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,16% (с 0,20% неделей ранее).... "На неделе с 1 по 7 апреля 2025 года инфляция замедлилась до 0,16% (с 0,20% неделей ранее).... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в России в первую неделю апреля выросли на 0,24% после повышения на 0,05% с 25 по 31 марта и на 0,11% с 18 по 24 марта, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 7 апреля выросли на 1,87% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 7 апреля выросли на 1,87% (общая инфляция за этот период... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала года рост цен к 7 апреля составил... С начала года рост цен к 7 апреля составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги падением индексов на 3,5-4,2% на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за торговых войн, инициированных США, что подогревает опасения мировой рецессии. Индекс МосБиржи протестировал в падении рубеж 2600 пунктов, после чего к вечеру... читать дальше

.

Минпромторг России и АО "ДОМ.РФ" запустили программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники с привлечением средств через облигации госкомпании. Общий объём программы до 2030 года составит 330 млрд рублей, говорится в сообщении министерства. Ранее, с 1 апреля... Ранее, с 1 апреля... читать дальше

.

Amazon.com Inc. отменила заказы на множество товаров, сделанных в Китае и других азиатских странах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких... По их словам, заказы на шезлонги, скутеры, кондиционеры и другую продукцию от нескольких... читать дальше

.

Чистая прибыль "Зарубежнефти" по итогам 2024 года выросла на 53,4% - до 28,29 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 46,7%, составив 112,39 млрд рублей. Выручка в прошлом году увеличилась на 46,7%, составив 112,39 млрд рублей. Себестоимость продаж выросла лишь на 16,1%, до 54,82 млрд рублей, в... Себестоимость продаж выросла лишь на 16,1%, до 54,82 млрд рублей, в... читать дальше

.

Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2024 года оценивались в 335 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 41 тонна драгметаллов в золотом эквиваленте. Исходя из учетных цен, это 41 тонна драгметаллов в золотом эквиваленте. На начало февраля показатель составлял 364 млрд рублей, или 42... На начало февраля показатель составлял 364 млрд рублей, или 42... читать дальше

.

Корпоративное кредитование в марте показало умеренный рост, что может свидетельствовать о замедлении кредитной активности по сравнению с аналогичными периодами 2023-2024 годов, говорится в комментарии ЦБ РФ о денежно-кредитных условиях. "Требования к организациям в... "Требования к организациям в... читать дальше

.

Совет директоров ОТП банка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,018 рубля на одну акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Годовое собрание акционеров банка пройдет 30 апреля. Годовое собрание акционеров банка пройдет 30 апреля. Уставный капитал ОТП банка составляет почти... Уставный капитал ОТП банка составляет почти... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают снижаться, но восстановились от минимумов сессии, в ходе которой цена Brent впервые с февраля 2021 года опускалась ниже отметки $59 за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:46 мск... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:46 мск... читать дальше

.

Холдинг "Селигдар" по итогам 2024 года увеличил скорректированную EBITDA на 30%, до 27,7 млрд рублей. Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года. В том числе выручка от реализации собственного... Как говорится в отчетности компании по МСФО, выручка составила 59,3 млрд рублей, что на 6% больше результата 2023 года. В том числе выручка от реализации собственного... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,09 коп. и составил 11,6195 руб. Минимальный курс юаня составил 11,557 руб., максимальный - 11,7275 руб. Было заключено 23211 сделок. Объем торгов составил 32239,47... Минимальный курс юаня составил 11,557 руб., максимальный - 11,7275 руб. Было заключено 23211 сделок. Объем торгов составил 32239,47...

.

ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8346,42 (+62,69) руб./грамм; на серебро - 83,91 (+0,59) руб./грамм; на платину - 2554,8 (+26,89) руб./грамм; на палладий - 2538,19 (+26,76) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.