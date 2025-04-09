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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Аудиторы чаще фиксируют нарушения в бухучете клиентов
По итогам аудита отчетности российских компаний за 2024 год заметно, в отдельных случаях на 7–15%, выросло число заключений с оговорками. Таким образом аудиторы обращают внимание инвесторов на существенное нарушение ведения бухучета проверяемых...
 
Минпромторг возместит половину расходов компаний на рекламу роботов
Минпромторг возместит 50% всех расходов российских производителей и интеграторов робототехники на конгрессно-выставочные и рекламно-информационные мероприятия по популяризации роботов в стране. Это следует из решения о порядке предоставления...
 
Экспортеры в марте сократили продажи валюты на 18%
Крупнейшие экспортеры в марте сократили продажи валюту на 18% - до $10,2 млрд с $12,4 млрд в феврале - за счет снижения цен на нефть марки Urals, а также повышенных объемов продаж рядом компаний в предыдущем месяце на фоне погашения рублевых...
 
09 апреля 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
09 апреля 2025 года 16:04
За прошлый год число многодетных семей в РФ выросло на 1,1% - Минтруд
По итогам прошлого года удалось сохранить рост числа многодетных семей в РФ, а сами такие семьи становятся идеальной моделью для все большего числа россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 84,94/91,17 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,94/91,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...
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09 апреля 2025 года 15:55
Законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода поддержан правительством РФ
Правительство РФ, Минфин и министерство экономического развития в целом поддерживают законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила глава ЦБ Эльвира...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:47
Peabody пересматривает сделку по покупке угольного бизнеса Anglo American
Американская угледобывающая Peabody Energy пересматривает согласованную в ноябре сделку по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за сумму до $3,78 млрд, говорится в сообщении Peabody.

Peabody изучает все варианты, связанные с...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:39
"Пузыря" на рынке ипотеки не ожидается - Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит опасений возникновения "пузыря" на рынке ипотеки в ближайшее время.

"На рынке ипотеки нет "пузыря". У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:31
Ставки по ипотеке в США упали на прошлой неделе до минимума с октября
Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 9 базисных пунктов на прошлой неделе и обновил минимум с середины октября прошлого года.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 12,2 млрд руб.
В четверг, 10 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 12,2 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:22
Реальная стоимость полиса ОСАГО за последние два года уменьшилась с учетом инфляции - ЦБ РФ
За последние 2 года реальная стоимость полиса ОСАГО с учетом инфляции уменьшилась, несмотря на подорожание автозапчастей, такие данные привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ в среду.

В 2024 году, по ее словам, "средняя...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:14
Аксаков: компании должны получать вычет по налогу на прибыль на сумму взносов в НПФ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе годового отчета ЦБ в Госдуме предложил закрепить в законодательстве налоговые льготы для компаний, которые направляют средства в пользу сотрудников через негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

"Я как...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:07
Минцифры думает об упрощении доступа операторов связи для размещения сетей на гособъектах
Минцифры разрабатывает предложения по упрощению размещения инфраструктуры операторов связи на гособъектах, хочет минимизировать стоимость размещения или сделать его бесплатным, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"В прошлом году мы приняли закон о доступе...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:00
"Россети Ленэнерго" планируют выплату дивидендов за 2024 год
ПАО "Россети Ленэнерго" планирует выплату дивидендов по итогам 2024 года, сообщил генеральный директор компании Игорь Кузьмин "Интерфаксу" в кулуарах "Российского международного экономического форума" (РМЭФ-2025, Петербург).

"Безусловно, мы выполним все требования,...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:54
Мосбиржа с 11 апреля увеличит количество акций на утренних и вечерних торгах
"Московская биржа" 1 апреля добавит 7 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, говорится в сообщении торговой площадки.

Инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата",...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:47
Риски в мировой экономике значительно выросли, предупреждает Банк Англии
Риски в мировой экономике значительно выросли после объявления масштабных пошлин на импорт в США, и существует опасность "дальнейшей резкой коррекции" на финансовых рынках, говорится в сообщении Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка...    читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 9 апреля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 145,5 пункта (5,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2600,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2706,99 (-1,44%) пункта,...    читать дальше
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