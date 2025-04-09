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По итогам прошлого года удалось сохранить рост числа многодетных семей в РФ, а сами такие семьи становятся идеальной моделью для все большего числа россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. "Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с... "Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,94/91,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство РФ, Минфин и министерство экономического развития в целом поддерживают законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила глава ЦБ Эльвира... читать дальше

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Американская угледобывающая Peabody Energy пересматривает согласованную в ноябре сделку по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за сумму до $3,78 млрд, говорится в сообщении Peabody. Peabody изучает все варианты, связанные с... Peabody изучает все варианты, связанные с... читать дальше

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит опасений возникновения "пузыря" на рынке ипотеки в ближайшее время. "На рынке ипотеки нет "пузыря". У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала... "На рынке ипотеки нет "пузыря". У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала... читать дальше

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Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 9 базисных пунктов на прошлой неделе и обновил минимум с середины октября прошлого года. Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... читать дальше

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В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 10 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 12,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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За последние 2 года реальная стоимость полиса ОСАГО с учетом инфляции уменьшилась, несмотря на подорожание автозапчастей, такие данные привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ в среду. В 2024 году, по ее словам, "средняя... В 2024 году, по ее словам, "средняя... читать дальше

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе годового отчета ЦБ в Госдуме предложил закрепить в законодательстве налоговые льготы для компаний, которые направляют средства в пользу сотрудников через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). "Я как... "Я как... читать дальше

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Минцифры разрабатывает предложения по упрощению размещения инфраструктуры операторов связи на гособъектах, хочет минимизировать стоимость размещения или сделать его бесплатным, сообщил глава министерства Максут Шадаев. "В прошлом году мы приняли закон о доступе... "В прошлом году мы приняли закон о доступе... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" планирует выплату дивидендов по итогам 2024 года, сообщил генеральный директор компании Игорь Кузьмин "Интерфаксу" в кулуарах "Российского международного экономического форума" (РМЭФ-2025, Петербург). "Безусловно, мы выполним все требования,... "Безусловно, мы выполним все требования,... читать дальше

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"Московская биржа" 1 апреля добавит 7 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, говорится в сообщении торговой площадки. Инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата",... Инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата",... читать дальше

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Риски в мировой экономике значительно выросли после объявления масштабных пошлин на импорт в США, и существует опасность "дальнейшей резкой коррекции" на финансовых рынках, говорится в сообщении Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 145,5 пункта (5,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2600,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2706,99 (-1,44%) пункта,... читать дальше

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