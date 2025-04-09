09 апреля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
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09 апреля 2025 года 16:04
По итогам прошлого года удалось сохранить рост числа многодетных семей в РФ, а сами такие семьи становятся идеальной моделью для все большего числа россиян, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Особое внимание в нашей с вами работе - это работа с... читать дальше
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09 апреля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,94/91,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи...
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09 апреля 2025 года 15:55
Правительство РФ, Минфин и министерство экономического развития в целом поддерживают законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), заявила глава ЦБ Эльвира... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:47
Американская угледобывающая Peabody Energy пересматривает согласованную в ноябре сделку по покупке активов Anglo American в сфере производства коксующегося угля за сумму до $3,78 млрд, говорится в сообщении Peabody.
Peabody изучает все варианты, связанные с... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:39
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не видит опасений возникновения "пузыря" на рынке ипотеки в ближайшее время.
"На рынке ипотеки нет "пузыря". У нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, потому что были своевременно приняты меры", - сказала... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:31
Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США понизился на 9 базисных пунктов на прошлой неделе и обновил минимум с середины октября прошлого года.
Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,36 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 апреля 2025 года 15:30
В четверг, 10 апреля, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 12,2 млрд руб.
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Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:22
За последние 2 года реальная стоимость полиса ОСАГО с учетом инфляции уменьшилась, несмотря на подорожание автозапчастей, такие данные привела председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме РФ в среду.
В 2024 году, по ее словам, "средняя... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:14
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе годового отчета ЦБ в Госдуме предложил закрепить в законодательстве налоговые льготы для компаний, которые направляют средства в пользу сотрудников через негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
"Я как... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:07
Минцифры разрабатывает предложения по упрощению размещения инфраструктуры операторов связи на гособъектах, хочет минимизировать стоимость размещения или сделать его бесплатным, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
"В прошлом году мы приняли закон о доступе... читать дальше
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09 апреля 2025 года 15:00
ПАО "Россети Ленэнерго" планирует выплату дивидендов по итогам 2024 года, сообщил генеральный директор компании Игорь Кузьмин "Интерфаксу" в кулуарах "Российского международного экономического форума" (РМЭФ-2025, Петербург).
"Безусловно, мы выполним все требования,... читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:54
"Московская биржа" 1 апреля добавит 7 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, говорится в сообщении торговой площадки.
Инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Озон Фармацевтика", "Группа Аренадата",... читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:47
Риски в мировой экономике значительно выросли после объявления масштабных пошлин на импорт в США, и существует опасность "дальнейшей резкой коррекции" на финансовых рынках, говорится в сообщении Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка... читать дальше
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09 апреля 2025 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 145,5 пункта (5,298%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2600,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2706,99 (-1,44%) пункта,... читать дальше
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