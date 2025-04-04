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В марте мировые цены на продовольствие не изменились по сравнению с февралем, говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 127,1 пункта, практически не изменившись по... Индекс продовольственных цен ФАО в марте составил 127,1 пункта, практически не изменившись по... читать дальше

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Нефть продолжает резко дешеветь в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+. Стоимость Brent опустилась ниже отметки в $68 за баррель, обновив минимум с... Стоимость Brent опустилась ниже отметки в $68 за баррель, обновив минимум с... читать дальше

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Мировую экономику лихорадит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении ряда стран, России также потребуются дополнительные усилия для минимизации возможных последствий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы... "Мы... читать дальше

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Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+. "Два фактора, ранее сдерживавшие риск... "Два фактора, ранее сдерживавшие риск... читать дальше

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Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,3 пункта (0,605%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2842,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2902,15 (+1,49%)... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продолжают сегодня снижаться, инвесторы оценивают последствия введения в США новых пошлин на импортируемые товары. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что... В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что... читать дальше

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Выручка ПАО "Ламбумиз" (крупный производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции в РФ) по РСБУ в 2024 году составила 2,75 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Валовая прибыль выросла на 17%, до 840 млн... Валовая прибыль выросла на 17%, до 840 млн... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,04/97,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,9/89,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 97 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,3/86,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Аналитики Евразийского банка развития подготовили оценку влияние вводимых США масштабных тарифов на импорт на экономики стран-участниц. "США усиливают протекционистскую политику: базовый тариф на импорт теперь составляет 10% для большинства стран, для более чем 60 стран... "США усиливают протекционистскую политику: базовый тариф на импорт теперь составляет 10% для большинства стран, для более чем 60 стран... читать дальше

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Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 10% с момента возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе текущего года. Совокупная стоимость входящих в расчет индекса компаний за это время сократилась более чем на $3 трлн. Это наихудшая динамика за... Это наихудшая динамика за... читать дальше

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В феврале 2024 года объем розничных продаж в Италии увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. В годовом выражении розничные продажи снизились на 1,5%. В годовом выражении розничные продажи снизились на 1,5%. Продажи... Продажи...

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России к 2030 году потребуется 400 тыс. человек в сфере туризма, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время выступления на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш" в пятницу. "До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч... "До 2030 года мы прогнозируем потребность в 400 тысяч... читать дальше

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Объем промышленного производства во Франции в феврале 2025 года вырос на 0,7% по отношению к январю, когда снижение показателя составляло 0,5%, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Объем обрабатывающей промышленности Франции в феврале... Объем обрабатывающей промышленности Франции в феврале... читать дальше

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Трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году после решений президента США Дональда Трампа по пошлинам. В настоящее время рынок ждет ее уменьшения на 100 базисных пунктов (б.п.) до... В настоящее время рынок ждет ее уменьшения на 100 базисных пунктов (б.п.) до... читать дальше

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