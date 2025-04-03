Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4953 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,395 руб., максимальный - 11,589 руб. Было заключено 71309 сделок. Объем торгов составил 111627,74 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,58 руб. за юань.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,06 коп. и составил 11,4953 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 54550,335 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 489,501 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,06 коп. и составил 11,4953 руб. Минимальный курс юаня составил 11,395 руб., максимальный - 11,589 руб. Было заключено 71309 сделок. Объем торгов составил 111627,74... Минимальный курс юаня составил 11,395 руб., максимальный - 11,589 руб. Было заключено 71309 сделок. Объем торгов составил 111627,74...

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг падением индексов более чем на 2%.. На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ корректировался вверх, отыгрывая снижение в среду. Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на... На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ корректировался вверх, отыгрывая снижение в среду. Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку исключил из законопроекта об "антиотмывочном" контроле операций с драгоценными металлами и камнями положение о запрете банкам списывать средства со счетов компаний и ИП, не вставших на учет в государственной системе контроля за оборотом... читать дальше

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Общий объем инвестиций в недвижимость Петербурга по итогам 1-го квартала 2025 года достиг 25 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. При этом 53% вложений обеспечены... При этом 53% вложений обеспечены... читать дальше

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Некогда крупнейшая в РФ грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, приостановившая полеты после введения антироссийских санкций в 2022 году, допускает возможность возобновления деятельности в 2025 году, сказано в отчетности компании. "Общество следит за изменениями... "Общество следит за изменениями... читать дальше

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Сеть магазинов детских товаров "Детский мир" (ООО "ДМ", в прошлом году стало основным операционным юрлицом) по итогам 2024 года нарастила выручку в 1,6 раза, до 224,8 млрд рублей, говорится в бухотчете компании. Валовая прибыль ритейлера выросла на 44,3% и составила... Валовая прибыль ритейлера выросла на 44,3% и составила... читать дальше

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Выручка российского представительства автоконцерна Changan (ООО "Чанъань Моторс Рус") - одного из ведущих игроков авторынка РФ наряду с китайскими Great Wall, Chery и Geely - в 2024 году выросла в 1,9 раза (на 87,5%), до 233,5 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности... читать дальше

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Обвал нефтяных цен вечером продолжается на новостях о планах ОПЕК+ по увеличению темпа наращивания нефтедобычи. Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с... Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,43 коп. и составил 11,4613 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3775 руб., максимальный - 11,5165 руб. Было заключено 11176 сделок. Объем торгов составил 22691,26... Минимальный курс юаня составил 11,3775 руб., максимальный - 11,5165 руб. Было заключено 11176 сделок. Объем торгов составил 22691,26...

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Доля РФ на мировом рынке подсолнечного масла в этом сезоне (заканчивается в августе 2025 года) может превысить 40%, по итогам прошлого сезона она составила 38%, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на масложировой конференции в четверг в... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8463,8 (-54,89) руб./грамм; на серебро - 91,89 (-0,45) руб./грамм; на платину - 2658,71 (-29,8) руб./грамм; на палладий - 2669,57 (-29,82) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 93,1608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 195,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 84,383 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В феврале рост потребительских цен в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), замедлился до 4,5% в годовом выражении с январских 4,7%. Ослабление инфляции было отмечено в 15 из 38 стран, входящих в ОЭСР, ускорение - в восьми... Ослабление инфляции было отмечено в 15 из 38 стран, входящих в ОЭСР, ускорение - в восьми... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте опустился до 50,8 пункта по сравнению с 53,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53 пунктов, по данным Trading... Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 53 пунктов, по данным Trading... читать дальше

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