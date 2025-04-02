Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5259 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,496 руб., максимальный - 11,5735 руб. Было заключено 80510 сделок. Объем торгов составил 101173,48 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,511 руб. за юань.

2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,16 коп. и составил 11,5259 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55039,836 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 971,728 млрд руб., или на...

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Минфин РФ не располагает точными данными о спросе нерезидентов на российские активы, но по косвенным факторам можно говорить о небольшом притоке рискованных денег через дружественную инфраструктуру, а настоящий наплыв инвестиций могла бы дать отмена санкций, заявил замминистра... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 25 по 31 марта выросли на 0,05% после повышения на 0,11% с 18 по 24 марта и на 0,07% с 11 по 17 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 31 марта выросли на 1,63% (общая... По отношению к началу года цены к 31 марта выросли на 1,63% (общая... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,16 коп. и составил 11,5259 руб. Минимальный курс юаня составил 11,496 руб., максимальный - 11,5735 руб. Было заключено 80510 сделок. Объем торгов составил 101173,48... Минимальный курс юаня составил 11,496 руб., максимальный - 11,5735 руб. Было заключено 80510 сделок. Объем торгов составил 101173,48...

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2025 года составил 6,5% в годовом выражении после повышения на 11,3% в декабре, на 7,3% в ноябре, на 7,2% в октябре, на 8,4% в сентябре, 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае,... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в марте 2025 года снизился на 0,9 процентного пункта - до минус 2,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в феврале 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,5%, в январе -... Ранее в феврале 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,5%, в январе -... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2025 года вырос на 0,3% в годовом выражении после роста на 3,1% в январе 2025 года, на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Безработица в России в феврале 2025 года составила 2,4%, оставшись на уровне января, когда показатель повысился впервые с декабря 2023 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2024 года, безработица... До этого в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2024 года, безработица... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении увеличился на 2,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,9%. Темпы роста показателя ощутимо замедлились: в... читать дальше

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Инфляция в РФ с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%,... С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне затянувшегося процесса мирного урегулирования военного конфликта вокруг Украины, рисков введения Западом новых антироссийских санкций, а также новостей Минфина РФ об отсутствии возможности новых льгот для... читать дальше

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Цены на нефть перешли к умеренному росту после выхода данных о запасах в США, несмотря на их неожиданное увеличение на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы... Коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей и дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Rivian в первом квартале снизил поставки на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 8,64 тыс., сообщается в пресс-релизе. Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали продажи компании примерно в 9 тыс. машин. Между тем... Между тем... читать дальше

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Российский бизнес ритейлера Metro (ООО "Метро Кэш энд Керри") в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,15 раза, до 6,5 млрд рублей, говорится в отчете российского юрлица. Выручка ритейлера за год выросла на 10,8% и достигла 250,1 млрд рублей. Выручка ритейлера за год выросла на 10,8% и достигла 250,1 млрд рублей. Валовая... Валовая... читать дальше

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Минсельхоз РФ полностью распределил квоту на экспорт пшеницы в период с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщается в приказе ведомства. Ранее была распределена ее основная часть (90%) между 219 компаниями. На дополнительную часть квоты рассчитывали компании, уже... На дополнительную часть квоты рассчитывали компании, уже... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,73 коп. и составил 11,5156 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4915 руб., максимальный - 11,5655 руб. Было заключено 13887 сделок. Объем торгов составил 26244,45... Минимальный курс юаня составил 11,4915 руб., максимальный - 11,5655 руб. Было заключено 13887 сделок. Объем торгов составил 26244,45...

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