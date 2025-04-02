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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5156 руб.
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02 апреля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5156 руб.
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2 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,73 коп. и составил 11,5156 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4915 руб., максимальный - 11,5655 руб. Было заключено 13887 сделок. Объем торгов составил 26244,45 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5385 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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