Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 марта

27 марта. FINMARKET.RU -РФ с 28 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8121,75 (-68,37) руб./грамм; на серебро - 90,99 (+0,47) руб./грамм; на платину - 2630,66 (-33,32) руб./грамм; на палладий - 2598,31 (-14,23) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57810,464 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1291,985 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,47 коп. и составил 11,4808 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3435 руб., максимальный - 11,566 руб. Было заключено 70395 сделок. Объем торгов составил 77862,44... Минимальный курс юаня составил 11,3435 руб., максимальный - 11,566 руб. Было заключено 70395 сделок. Объем торгов составил 77862,44...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продаж из-за затягивающегося процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ на фоне данных Росстата об ускорении недельной инфляции. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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В настоящий момент слишком рано говорить о том, стоит Европейскому центральному банку (ЕЦБ) продолжить снижение процентных ставок на апрельском заседании или лучше взять паузу, заявил заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. "Сейчас... "Сейчас... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде марта 2025 года уменьшилось до 20,38% с 20,74% в первой... читать дальше

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Крупнейшая в КНР нефтеперерабатывающая компания Sinopec объявила об обнаружении в провинции Шаньдун более 140 млн тонн доказанных запасов сланцевой нефти, сообщает агентство "Синьхуа". Это первое сертифицированное министерством природных ресурсов КНР месторождение с... Это первое сертифицированное министерством природных ресурсов КНР месторождение с... читать дальше

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ЦБ предлагает допустить не более пяти банков к эксперименту, в рамках которого счета гражданам и компаниям можно будет открывать по видеосвязи без личного присутствия. Регулятор также намерен ввести лимиты на использование таких счетов. Для защиты от синтетического... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту. Инвесторы оценивают данные по запасам нефти в США и ситуацию с импортными пошлинами. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.... В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" за 2024 год по МСФО увеличилась в 1,7 раза к уровню 2023 года и превысила 8 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности страховщика. Полученная страховая премия за период увеличилась на 12,5% - до 95,1 млрд рублей по сравнению с 83,6... читать дальше

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Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в феврале вырос на 2% относительно предыдущего месяца - до 72 пунктов, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Подъем был зафиксирован впервые за три месяца и стал максимальным с... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) по МСФО выросла в 2024 г. на 15% по сравнению с 2023 г. и составила 26,4 млрд руб., сказано в ее отчетности. Доходы ФПК от перевозок в 2024 г. возросли на 18,4%, до 348,8 млрд руб., операционная... Доходы ФПК от перевозок в 2024 г. возросли на 18,4%, до 348,8 млрд руб., операционная... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,39 коп. и составил 11,4978 руб. Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,556 руб. Было заключено 13116 сделок. Объем торгов составил 25386,15 млн... Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,556 руб. Было заключено 13116 сделок. Объем торгов составил 25386,15 млн...

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РФ в январе этого года экспортировала 2,7 тыс. тонн молочной сыворотки, что в 3,2 раза больше, чем в январе 2024 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на предварительные оценки экспертов Основным покупателем стала Белоруссия, на ее долю пришлось... Основным покупателем стала Белоруссия, на ее долю пришлось...

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ЦБ РФ с 28 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8121,75 (-68,37) руб./грамм; на серебро - 90,99 (+0,47) руб./грамм; на платину - 2630,66 (-33,32) руб./грамм; на палладий - 2598,31 (-14,23) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 90,5441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 145,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 83,8347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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