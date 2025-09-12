Резкое снижение ключевой ставки грозит выводом с вкладов 10 трлн

12 сентября. FINMARKET.RU - В случае резкого снижения ключевой ставки и доходности вкладов россияне могут забрать из банков до 10 трлн рублей, предупредили в Институте экономики РАН. Решение по ставкепримет сегодня - ожидается, что она будет на уровне 16-17%.

ЦБ спрогнозировал замедление инфляции до 4,5-5% в докладе "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год". Если это произойдет, ключеваядолжна снизиться. Вслед за ней уменьшатся и проценты по вкладам, что может привести к массовому оттоку средств с депозитов. В результате на рынок хлынет огромная денежная масса - до 10 трлн рублей, оценил старший научный сотрудник Института экономики РАН Александр Рубинштейн. Об этом, как пишут "Известия" , говорится в его статье "К вопросу о снижении ключевой ставки", опубликованной в последнем номере "Вестника Института экономики Российской академии наук".

При резком снижении ключевой ставки и выходе на рынок "денежного навеса" в 10 трлн рост цен может ускориться до 16,5%, предупреждает автор статьи.

"Указанные риски вполне обоснованны, - отметил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко. - Более того, оценка в 10 трлн рублей выглядит даже оптимистичной, ведь объем ликвидных рублевых вкладов россиян в первой половине 2025 года приблизился к 60 трлн и продолжает расти. При резком падении депозитных ставок значительная часть процентного дохода перестает удерживать людей отложить потребление. В результате часть сбережений может уйти на потребительские рынки, разгоняя цены, а также в более рискованные активы.

Вместе с тем, если ставку всё же резко снизят, эксперт РАН в статье предлагает ряд мер для смягчения последствий. Среди них - наращивание импорта, что временно поддержит рубль и увеличит предложение на рынке. По его расчетам, если в экономику попадут 10 трлн рублей, то для компенсации потребуется рост импорта примерно на $120 млрд.

Экономист также предлагает направить средства Фонда национального благосостояния в новые технологии и современные производства. При этом, по мнению эксперта, нужно больше вкладывать бюджетные деньги в заводы, оборудование и инфраструктуру и делать это заранее, так как между такими вложениями и ростом производства всегда проходит время. К тому же следует сильнее задействовать производства.