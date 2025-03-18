Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5501,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3360,38 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 5501,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5295,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4322 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4094,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 3360,38 млрд руб. против 3359,2063900000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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