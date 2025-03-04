ЦБ РФ установил курс евро с 5 марта в размере 93,9034 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 93,9034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,04 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60178,572 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1402,888 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,89 коп. и составил 12,1838 руб. Минимальный курс юаня составил 12,075 руб., максимальный - 12,23 руб. Было заключено 73642 сделки. Объем торгов составил 93657,16 млн... Минимальный курс юаня составил 12,075 руб., максимальный - 12,23 руб. Было заключено 73642 сделки. Объем торгов составил 93657,16 млн...

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Российский фондовый рынок завершил торги во вторник более чем 3-процентным ростом. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже корректировался вверх на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже корректировался вверх на фоне сообщений американских СМИ о решении президента США Дональда Трампа приостановить всю военную... читать дальше

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Односторонние экономические меры, принятые США в отношении Мексики, нанесут ущерб народам обоих государств, считает мексиканский президент Клаудия Шейнбаум. "Эти односторонние решения затронут как национальные, так и иностранные компании, которые работают в Мексике.... "Эти односторонние решения затронут как национальные, так и иностранные компании, которые работают в Мексике.... читать дальше

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Маржинальность переработки нефти в мире начнет расти тогда, когда Китай завершит цикл активного инвестирования в расширение нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей. Таким мнением поделился финансовый директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Зияд аль-Муршед в... читать дальше

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Нефтяные цены заметно снижаются вечером в ходле торгов, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения после новостей о решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти и введении новых пошлин на импорт в США. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на... Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на... читать дальше

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В феврале американская Tesla сократила продажи электромобилей, произведенных в КНР, почти вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 30,7 тыс., самого низкого показателя с августа 2022 года, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей... читать дальше

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Почти все банки - участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Госдума в... Госдума в... читать дальше

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Минфин РФ в среднесрочной перспективе будет стремиться к тому, чтобы доля облигаций федерального займа с плавающим купоном в структуре внутреннего госдолга была на уровне около 30%, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Добившись исполнения... Добившись исполнения... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,47 коп. и составил 12,1755 руб. Минимальный курс юаня составил 12,0645 руб., максимальный - 12,222 руб. Была заключена 16471 сделка. Объем торгов составил 30823,46... Минимальный курс юаня составил 12,0645 руб., максимальный - 12,222 руб. Была заключена 16471 сделка. Объем торгов составил 30823,46...

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Американские фондовые индексы падают в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают новости компаний и ситуацию во внешней торговле. Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 1,11% и составил 42712,67 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,08% - до... Dow Jones Industrial Average к 17:43 мск понизился на 1,11% и составил 42712,67 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,08% - до... читать дальше

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Минфин РФ не планирует менять текущую нормативную структуру вложений Фонда национального благосостояния, и, в частности, добавлять в нее криптоактивы - они слишком волатильны, а пока уровень накоплений в ФНБ не позволяет думать о рискованных инвестициях, заявил журналистам... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8265,55 (+131,97) руб./грамм; на серебро - 90,45 (+1,11) руб./грамм; на платину - 2757,38 (+51,5) руб./грамм; на палладий - 2697,13 (+62,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 93,9034 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 105,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 89,2448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Выручка компании "СДИ" ("дочка" французской Sucden), занимающейся производством и торговлей сахаром, в 2024 году составила 936,5 млн рублей против 13,667 млрд рублей в 2023 году, сообщается в отчетности компании. Таким образом, она упала в 14,6 раза. Чистая прибыль... Чистая прибыль... читать дальше

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