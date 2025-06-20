В программе долгосрочных сбережений все больше участников и денег

20 июня. FINMARKET.RU - К началу июня количество участников программы долгосрочных сбережений превысило 5 млн, а объем средств на их счетах достиг 365 млрд рублей. Эксперты с оптимизмом смотрят на проект, предполагая, что к концу года число договоров может увеличиться в два раза, пишет "Коммерсантъ". В настоящеедоступна в 35 НПФ, однако ее результаты раскрывают меньше половины фондов.

Однако препятствиями для этого могут стать недостаточные осведомленность граждан и объем софинансирования со стороны государства. Еще одним фактором, существенно тормозящим развитие программы, является высокий порог входа для новых фондов.

"Новым фондам тяжело: чтобы претендовать на сформированные средства пенсионных накоплений, таким фондам нужно войти в систему гарантирования. После этого они получат право привлекать к себе застрахованных лиц и только после перевода средств ОПС использовать их для формирования ПДС", - поясняет гендиректор "Эксперт Бизнес-решений" Павел Митрофанов.

Однако, как считают эксперты, на пути расширения программы стоят существенные препятствия, одним из которых является недостаточный объем софинансирования — до 36 тыс. руб. в год в течение десяти лет. «Скромные масштабы этого стимулирования естественно вызывают критику. Такой размер софинансирования будет равен размеру взносов у граждан с доходами до 80 тыс. руб. в месяц. А у целевой аудитории с доходами более 150 тыс. руб. размер софинансирования составит лишь четверть оплаченных взносов»,— указывает Павел Митрофанов.