ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 марта в размере 89,2497 руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 марта, составляет 89,2497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,29 коп.

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Ущерб россиян от телефонного мошенничества в 2024 году составил 295 млрд руб., заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Совете Федерации. "Сейчас мы подвели итоги и можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по... "Сейчас мы подвели итоги и можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по... читать дальше

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ВВП ЮАР в четвертом квартале 2024 года вырос на 0,6% относительно трех предыдущих месяцев, сообщило статуправление страны. В третьем квартале, согласно пересмотренным данным, объем ВВП уменьшился на 0,1%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз аналитиков... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг качества управления компании ПАО "Газпром" на уровне А++.gq. В обосновании рейтинга агентство отмечает высокий уровень организации деятельности органов управления и контроля. Причем невысокая доля независимых... В обосновании рейтинга агентство отмечает высокий уровень организации деятельности органов управления и контроля. Причем невысокая доля независимых... читать дальше

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Китай введет дополнительные пошлины на некоторые товары, импортируемые из США, сообщил сегодня Комитет по таможенным пошлинам Госсовета КНР. Тарифы в размере 15% будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину,... Тарифы в размере 15% будут введены на мясо курицы, пшеницу, кукурузу и хлопок, 10% - на сорго, соевые бобы, свинину, говядину,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются во вторник на новостях о вступлении в силу пошлин на импорт в США товаров из Канады и Мексики и повышении тарифов на китайские товары. Инвесторы опасаются, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении... Инвесторы опасаются, что аналогичные меры могут быть приняты и в отношении... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 87,86 пункта (2,793%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3233,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3246,09 (+3,19%) пункта,... читать дальше

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Безработица в еврозоне в январе составила 6,2% по сравнению с минимальными за всю историю 6,2% месяцем ранее, сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат).Согласно пересмотренным данным, в декабре 2024 года она также составляла 6,2%, а не 6,3%, как было... читать дальше

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Компании из России планируют увеличить инвестиционное взаимодействие с Мьянмой, подключившись к работе специальной экономической зоны "ДавЭй", сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. "Предлагаем наращивать... "Предлагаем наращивать... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,52/100,11 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,61/94,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,15/93,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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В России с 2018 года распространенность табака снизилась до 18,6%; планируется, что к 2030 году этот показатель составит 16%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "За последние годы мы достигли значительных успехов в укреплении общественного здоровья. В... "За последние годы мы достигли значительных успехов в укреплении общественного здоровья. В... читать дальше

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Минпромторг РФ оценивает финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий промышленности и торговли в целом как устойчивое, но видит риски, связанные с недозагрузкой мощностей и трудностями в долговой сфере. "Мы внимательно отслеживаем... "Мы внимательно отслеживаем... читать дальше

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Глобальный объем государственных заимствований может достичь рекордных $12,3 трлн в 2025 году на фоне повышения расходов крупнейших экономик мира, в том числе на оборону, прогнозируют эксперты S&P Global Ratings. Такой прогноз предполагает увеличение объема выпуска... Такой прогноз предполагает увеличение объема выпуска... читать дальше

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Московская железная дорога (МЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-феврале 2025 года сократила погрузку на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,5 млн тонн, сообщила пресс-служба МЖД. Так, за прошлый месяц отмечено снижение погрузки железной и... Так, за прошлый месяц отмечено снижение погрузки железной и... читать дальше

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Вероятность того, что экономика США скатится в рецессию, несмотря на неопределенность в мировой торговой политике, очень мала, полагает председатель совета директоров и главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. Президент США Дональд Трамп, вводя... Президент США Дональд Трамп, вводя... читать дальше

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