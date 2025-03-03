.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5774,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3113,79 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2%
Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 2,2% после повышения на 8,2% в декабре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, которые предусматривали рост в январе на 5,4%
 
На рекрутинговых сайтах растет число вакансий для госслужащих
В феврале правительство Ярославской области опубликовало вакансию замминистра туризма на рекрутинговом сайте HeadHunter (hh.ru). По данным платформы, в последние 2 года появляется все больше открытых предложений для госслужащих, пишут "Ведомости". В...
 
Минпромторг готов снизить импортные пошлины на товары после отмены санкций
Минпромторг начал работать над сводом правил, которые будут применять к иностранным компаниям в случае их возвращения в РФ, рассказал источник "Известия" в министерстве. Он уточнил, что пока чиновники только обсуждают идеи для этого документа. Как...
 
Бизнес тестирует международные расчеты в "золотых" ЦФА
Бизнес тестирует схему трансграничных расчетов в "золотых" цифровых финансовых активах (ЦФА), пишут "Ведомости". На одной из отечественных платформ в середине 2024 г. состоялся выпуск ЦФА, международный характер которого не афишируется в эмиссионной...
 
03 марта 2025 года 09:25

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5774,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3113,79 млрд руб.

 0
3 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 марта составили по Российской Федерации 5774,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5547,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6134,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5905,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 марта составили 3113,79 млрд руб. против 3150,9978300000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 марта 2025 года 17:12
Индийская Tata Capital планирует привлечь до $2 млрд от IPO
Tata Capital, финансовое подразделение индийской Tata Group, намерена привлечь до $2 млрд от первичного размещения бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Оценка стоимости всей компании может составить до $11 млрд, а само размещение может...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 17:04
Акции Intel дорожают на сообщении о возможном привлечении Nvidia и Broadcom в качестве клиентов
Акции Intel Corp. прибавляют в цене около 6% в ходе предварительных торгов в понедельник на сообщении СМИ о том, что подразделение компании по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) может получить крупных клиентов.

Разработчики чипов Nvidia Corp....    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:56
ВВП Эстонии а 2024 году- снизился на 0,3%
ВВП Эстонии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 1,2% к уровню аналогичного периода 2023 года - до 10,6 млрд евро в текущих ценах, говорится в сообщении на сайте эстонского департамента статистики.

В 2024 году экономика страны сократилась на 0,3% и составила...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:41
В январе число одобренных ипотечных займов в Великобритании незначительно снизилось
Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в январе, снизилось на 0,5% - до 66,19 тыс. с 66,51 тыс. в декабре, говорится в сообщении Банка Англии.

Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали более значительного сокращения...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:37
ВТБ разместил 15,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-907 на 15,5 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-907 на 15 млрд 497,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:16
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 3 марта снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,96 пункта (1,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3190,49 (-0,31%) пункта,...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:09
"Аэрофлот" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике
Совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которое определяет подход к выработке рекомендаций акционерам по выплатам дивидендов.

"Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 88,74/94,59 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,74/94,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...
.
03 марта 2025 года 15:57
ЦБ РФ выпускает серебряную монету к 200-летию пионера авиации Можайского
Банк России 4 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:49
Дисконты Urals в феврале выросли на $1,6-1,85/баррель
Цены на нефть Urals FOB в феврале находились в диапазоне $59,88-60,76 за баррель по сравнению с $65,88-66,49 за баррель по итогам января, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:41
РФ в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы - минимум для этого месяца за последние 5 лет
Россия в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС), что стало минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. Прошлый минимум в 1,93 млн тонн был в феврале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 63,16 млрд руб.
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 63,16 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,42 млрд руб.
Во вторник, 4 марта, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,42 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:23
Среднесуточная погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 6%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2025 г. составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года (в этом году в феврале 28 дней); среднесуточная погрузка составила 3,106 млн тонн, что на 6% меньше предыдущих показателей,...    читать дальше
.
03 марта 2025 года 15:14
Импорт лососевых в РФ в 2024 году сохранился на уровне 2023 года - более 105 тыс. тонн
РФ в 2024 году импортировала более 105 тыс. тонн лососевых, что соответствует показателю 2023 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных зарубежных таможенных служб. Стоимость импорта, по расчетам аналитиков, как и в 2023 году, составила $700 млн. При этом...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.