03 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|февраль 2025
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03 марта 2025 года 17:12
Tata Capital, финансовое подразделение индийской Tata Group, намерена привлечь до $2 млрд от первичного размещения бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Оценка стоимости всей компании может составить до $11 млрд, а само размещение может... читать дальше
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03 марта 2025 года 17:04
Акции Intel Corp. прибавляют в цене около 6% в ходе предварительных торгов в понедельник на сообщении СМИ о том, что подразделение компании по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) может получить крупных клиентов.
Разработчики чипов Nvidia Corp.... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:56
ВВП Эстонии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 1,2% к уровню аналогичного периода 2023 года - до 10,6 млрд евро в текущих ценах, говорится в сообщении на сайте эстонского департамента статистики.
В 2024 году экономика страны сократилась на 0,3% и составила... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:41
Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в январе, снизилось на 0,5% - до 66,19 тыс. с 66,51 тыс. в декабре, говорится в сообщении Банка Англии.
Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали более значительного сокращения... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:37
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-907 на 15 млрд 497,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:16
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,96 пункта (1,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3190,49 (-0,31%) пункта,... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:09
Совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которое определяет подход к выработке рекомендаций акционерам по выплатам дивидендов.
"Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в... читать дальше
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03 марта 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,74/94,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...
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03 марта 2025 года 15:57
Банк России 4 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й... читать дальше
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03 марта 2025 года 15:49
Цены на нефть Urals FOB в феврале находились в диапазоне $59,88-60,76 за баррель по сравнению с $65,88-66,49 за баррель по итогам января, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,... читать дальше
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03 марта 2025 года 15:41
Россия в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС), что стало минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. Прошлый минимум в 1,93 млн тонн был в феврале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре... читать дальше
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03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 63,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 марта 2025 года 15:30
Во вторник, 4 марта, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,42 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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03 марта 2025 года 15:23
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2025 г. составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года (в этом году в феврале 28 дней); среднесуточная погрузка составила 3,106 млн тонн, что на 6% меньше предыдущих показателей,... читать дальше
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03 марта 2025 года 15:14
РФ в 2024 году импортировала более 105 тыс. тонн лососевых, что соответствует показателю 2023 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных зарубежных таможенных служб. Стоимость импорта, по расчетам аналитиков, как и в 2023 году, составила $700 млн. При этом... читать дальше
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