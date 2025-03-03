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Tata Capital, финансовое подразделение индийской Tata Group, намерена привлечь до $2 млрд от первичного размещения бумаг, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Оценка стоимости всей компании может составить до $11 млрд, а само размещение может... Оценка стоимости всей компании может составить до $11 млрд, а само размещение может... читать дальше

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Акции Intel Corp. прибавляют в цене около 6% в ходе предварительных торгов в понедельник на сообщении СМИ о том, что подразделение компании по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) может получить крупных клиентов. Разработчики чипов Nvidia Corp.... Разработчики чипов Nvidia Corp.... читать дальше

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ВВП Эстонии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 1,2% к уровню аналогичного периода 2023 года - до 10,6 млрд евро в текущих ценах, говорится в сообщении на сайте эстонского департамента статистики. В 2024 году экономика страны сократилась на 0,3% и составила... В 2024 году экономика страны сократилась на 0,3% и составила... читать дальше

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Количество ипотечных займов в Великобритании, получивших одобрение в январе, снизилось на 0,5% - до 66,19 тыс. с 66,51 тыс. в декабре, говорится в сообщении Банка Англии. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали более значительного сокращения... Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали более значительного сокращения... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-907 на 15 млрд 497,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,96 пункта (1,561%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3150,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3190,49 (-0,31%) пункта,... читать дальше

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Совет директоров "Аэрофлота" утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, которое определяет подход к выработке рекомендаций акционерам по выплатам дивидендов. "Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в... "Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,74/94,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи...

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Банк России 4 марта выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Контр-адмирал А.Ф. Можайский, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й... Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й... читать дальше

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Цены на нефть Urals FOB в феврале находились в диапазоне $59,88-60,76 за баррель по сравнению с $65,88-66,49 за баррель по итогам января, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,... читать дальше

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Россия в феврале экспортировала 1,9 млн тонн пшеницы (с учетом стран ЕАЭС), что стало минимальным показателем для этого месяца за последние пять лет. Прошлый минимум в 1,93 млн тонн был в феврале 2020 года, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре... читать дальше

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Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 63,16 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 4 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 4 марта, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,42 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в феврале 2025 г. составила 87 млн тонн, что на 9,3% меньше, чем за 29 дней февраля прошлого года (в этом году в феврале 28 дней); среднесуточная погрузка составила 3,106 млн тонн, что на 6% меньше предыдущих показателей,... читать дальше

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РФ в 2024 году импортировала более 105 тыс. тонн лососевых, что соответствует показателю 2023 года, сообщает аналитический центр Рыбного союза на основе данных зарубежных таможенных служб. Стоимость импорта, по расчетам аналитиков, как и в 2023 году, составила $700 млн. При этом... читать дальше

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