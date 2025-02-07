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07 февраля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2205 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,83 коп. и составил 13,2205 руб. Минимальный курс юаня составил 13,135 руб., максимальный - 13,3275 руб. Было заключено 20849 сделок. Объем торгов составил 31278,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,312 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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