Нагрузку на крупных потребителей электроэнергии готовятся повысить

2 февраля. FINMARKET.RU - механизм take-or-pay («бери или плати») в электросетях, когда новые крупные клиенты будут платить за услуги по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности, все же будет принят, сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующие нормативные активы правительство подготовит к 15 апреля. К той же дате Минэнерго должно проработать возможность запрета на прямое подключение новых потребителей к магистральным сетям. На принятии этих мер в рамках тарифной реформы электросетей давно настаивали «Россети».

Правительством по поручению президентапринято принципиальное решение о внедрении механизма take-or-pay в электросетях, говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. До 15 апреля Минэнерго необходимо внести в Белый дом проект постановления о введении для новых потребителей (более 670 кВт) обязательства по оплате услуг по передаче электроэнергии не по факту потребления, а по максимальной мощности. До 11 марта министерству нужно представить правительству согласованные предложения по возможности перевода на take-or-pay и существующих потребителей, проведя анализ экономических и тарифных последствий.

Сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления, но электросетевые компании должны поддерживать мощности в объемах, заявленных при техническом присоединении (ТП), то есть и тех, что фактически не используются. Усиления ответственности потребителей за заявленную мощность многие годы добивались «Россети» (см. “Ъ” от 12 сентября 2023 года), но сталкивались с сопротивлением со стороны энергоемкого бизнеса.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что поддерживают внедрение нового механизма. В Минэнерго прокомментировали, что механизм take-or-pay, в соответствии с поручением Владимира Путина, предусматривается для новых потребителей присоединенной мощностью от 670 кВт.