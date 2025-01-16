ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 102,8078 руб., курс евро - в размере 106,0971 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 106,0971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,22 коп.

16 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 января, составляет 102,8078 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,02 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 54731,453 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 314,100 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 13,9337 руб. Минимальный курс юаня составил 13,85 руб., максимальный - 13,96 руб. Было заключено 41639 сделок. Объем торгов составил 65134,81 млн... Минимальный курс юаня составил 13,85 руб., максимальный - 13,96 руб. Было заключено 41639 сделок. Объем торгов составил 65134,81 млн...

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Темпы роста корпоративного кредитования в декабре продолжили замедляться, одним из факторов стал более выраженный сезонный рост госрасходов, часть которых использовалась компаниями-бюджетополучателями для погашения долга, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным... читать дальше

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Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован на 19 копеек (на 9,5%): с текущих 3,05 руб./км до 3,34 руб./км, сообщило Федеральное дорожное агентство... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил пятницу более чем процентным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,18% и составил 2945,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,18% и составил 2945,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 1,14% - до 906,03 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 1,14% - до 906,03 пункта.... читать дальше

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Угледобывающие предприятия Кемеровской области в 2024 году добыли 198,4 млн тонн угля, что на 15,8 млн тонн (или на 7,3%) меньше, чем в 2023 году, сообщается в официальном телеграм-канале министерства угольной промышленности региона. Экспорт угля сократился на 10,4% -... Экспорт угля сократился на 10,4% -... читать дальше

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Сроки возведения новых энергоблоков на АЭС "Бушер" в Иране несколько сдвигаются на фоне проблем с оплатой, сообщил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим иранским коллегой. "У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок... "У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок... читать дальше

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Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году составил 37,9 млн тонн, что более чем на 1,6 млн тонн превзошло предыдущий рекорд. Об этом сообщается в пресс-релизе пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, который провел совещание по подведению итогов работы на Дальнем... читать дальше

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Truist Financial, входящий в десятку крупнейших банков США, в 4-м квартале получил чистую прибыль и увеличил выручку, при этом его скорректированная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе финорганизации, ее чистая прибыль в... читать дальше

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Работа над проектом строительства газопровода из России в Иран продолжается, есть трудности, но проект будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы... "Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы... читать дальше

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Правительство РФ продлило до конца 2025 года норму о проведении юрлицами из особого перечня своих закупок в закрытом режиме. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации. Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено... Этим документом до 31 декабря 2025 года продлено... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%, в 2026 году - на 4,1%, сообщается в опубликованном в пятницу обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики... В предыдущем, октябрьском, обзоре МВФ прогнозировал рост экономики... читать дальше

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Объем перечислений в бюджет РФ от Пулковской таможни (Санкт-Петербург) в 2024 году вырос в 2 раза по сравнению с 2023 годом и втрое - к показателям допандемийного 2019 г., сообщил в пятницу начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков. "Объем таможенных платежей,... "Объем таможенных платежей,... читать дальше

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Банк России внес в реестр новую платежную систему Пэйви, сообщается на сайте регулятора. Оператором платежной системы является ООО "Пэйви", зарегистрированное во Владивостоке. Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,... Компания была учреждена в феврале 2024 года, ее уставный капитал составляет 21,2 млн руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,69 коп. и составил 13,9156 руб. Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн... Минимальный курс юаня составил 13,88 руб., максимальный - 13,935 руб. Было заключено 6550 сделок. Объем торгов составил 14688,3 млн...

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов. Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69... Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск повысился на 0,76% и составил 43479,66 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,85% - до 5987,69... читать дальше

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