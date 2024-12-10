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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,3759 руб., евро - 105,0996 руб.
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10 декабря 2024 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,3759 руб., евро - 105,0996 руб.

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10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,56 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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