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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,3759 руб., евро - 105,0996 руб.
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10 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 99,3759 руб., евро - 105,0996 руб.
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10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,56 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 120,44 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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