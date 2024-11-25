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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5485,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4519,77 млрд руб.
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25 ноября 2024 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5485,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4519,77 млрд руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 ноября составили по Российской Федерации 5485,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5214,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5874,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5603,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 ноября составили 4519,77 млрд руб. против 4372,5417 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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