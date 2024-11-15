Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5527,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4379,27 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 ноября составили по Российской Федерации 5527,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5548,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5274,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 ноября составили 4379,27 млрд руб. против 4390,61229 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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