Запасы нефти в США выросли за период с 1 ноября по 8 ноября на 2089 тыс. баррелей, бензина - упали на 4407 тыс. баррелей

14 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2089 тыс. баррелей - до 429,747 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4407 тыс. баррелей и составили 206,873 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1394 тыс. баррелей, достигнув 114,415 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 1600 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1266 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 49872,188 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 808,989 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,43 коп. и составил 13,6633 руб. Минимальный курс юаня составил 13,584 руб., максимальный - 13,7275 руб. Было заключено 39007 сделок. Объем торгов составил 79338,26... Минимальный курс юаня составил 13,584 руб., максимальный - 13,7275 руб. Было заключено 39007 сделок. Объем торгов составил 79338,26...

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2089 тыс. баррелей - до 429,747 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4407 тыс. баррелей и составили 206,873 млн... читать дальше

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Объем жилищного строительства в России в октябре 2024 года составил 6 млн 428,9 тыс. кв. м, что на 0,6% меньше, чем в октябре прошлого года, говорится в опубликованных в четверг материалах Росстата. За январь-октябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране... За январь-октябрь 2024 года объем жилищного строительства в стране... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 15 ноября, скорректировались вниз в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,66%, до 2063,8 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 9,42%, до 1763,82... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг завершил торги обвалом индексов под давлением продаж на данных Росстата о сохраняющейся высокой инфляции в России (с начала месяца рост цен к 11 ноября составил 0,42%, с начала года - 7,02%.). На внешних фондовых площадках в четверг преобладает оптимизм,... читать дальше

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз решить вопрос об импорте картофеля из дружественных стран для того, чтобы удовлетворить спрос на него на внутреннем рынке из-за снижения урожая в этом году. "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз... "Попросил Минэкономразвития и Минсельхоз... читать дальше

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Сбор зерна в РФ к настоящему времени составил 130 млн тонн в первоначально оприходованном весе, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев во время посещения одного из ведущих производителей овощей открытого грунта и картофеля Ленинградской области - ЗАО "Племенной завод Приневское".... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца - 4,9%, говорится в сообщении ОЭСР. Показатель держится вблизи 5% на протяжении 30 месяцев. Показатель держится вблизи 5% на протяжении 30 месяцев. В 26 странах безработица в сентябре... В 26 странах безработица в сентябре... читать дальше

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АО "Мурманский морской торговый порт" (ММТП, находится под управлением в "Портовый альянс") планирует начать работу с контейнерными грузами, в том числе на китайском направлении, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор ММТП Павел Олейник. "Технически мы... "Технически мы... читать дальше

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Председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о рублевых спецсчетах для иноагентов. "В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы... "В Госдуму внесен законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Только на такие счета будут зачисляться все доходы... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,01 коп. и составил 13,6672 руб. Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58... Минимальный курс юаня составил 13,579 руб., максимальный - 13,722 руб. Было заключено 22325 сделок. Объем торгов составил 56762,58...

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Уолл-стрит открылась в четверг в небольшом плюсе, основные индексы росли в пределах 0,2%, однако в ходе торгов американские фондовые индексы начали умеренно снижаться. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизился на 0,03% и составил 43945,64... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8273,12 (+28,88) руб./грамм; на серебро - 98,4 (+2,24) руб./грамм; на платину - 3017,96 (-8,58) руб./грамм; на палладий - 3011,59 (-46,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк Англии может решительно снизить процентные ставки в случае получения достаточных доказательств замедления инфляции, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Кэтрин Манн. В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... В условиях неопределенности "ожидание дает время на более подробный анализ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 ноября, составляет 99,018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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