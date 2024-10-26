ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 96,6657 руб., евро - 104,8094 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,55 коп.

26 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 96,6657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,45 коп.

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Утвержден проект планировки территории площадью 89,97 га на севере столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. н уточнил, что 63,55 га из них приходятся на площадку бывшего завода "МиГ" и будут реорганизованы... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце октября составила 146,4 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 0,2% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... читать дальше

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В столице проводится масштабный проект по благоустройству набережных Москвы-реки, 50 уже были приведены в порядок, еще свыше 85 километров - в планах, сообщил мэр Сергей Собянин. "В 2011 году в Москве стартовал масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки -... "В 2011 году в Москве стартовал масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки -... читать дальше

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Сегодня остались профессии, в которых нет женщин или в которые не идут работать мужчины, рассказали "Российской газете" эксперты. И это несмотря на то, что гендерные стереотипы в труде постепенно стираются. Например, все чаще женщин можно встретить в... читать дальше

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Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев провел на минувшей неделе серию переговоров с корейскими энергокомпаниями на предмет их возможного участия в международном консорциуме по строительству АЭС в Казахстане, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. "Глава... "Глава... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. "Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важнейшей составляющей транспортного комплекса России. От его стабильной и... "Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важнейшей составляющей транспортного комплекса России. От его стабильной и... читать дальше

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Свыше 12,6 тыс. жителей из восьми административных округов столицы приступили к переезду по реновации с июля по сентябрь, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В третьем квартале 2024 года к переселению... "В третьем квартале 2024 года к переселению... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, сообщает сайт Кремля. "Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей... "Автомобильный и городской пассажирский транспорт является важной, неотъемлемой составляющей... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 96,6657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,45 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По...

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Два участка общей площадью 14,54 га на юго-западе столицы ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, соответствующий проект решения... читать дальше

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Дискуссия по запуску торгов в выходные пока продолжается, консенсус может быть достигнут до конца 2024 года, заявил управляющий директор по фондовому рынку "Московской биржи" Борис Блохин. "Мы все вместе, и участники рынка, и регулятор участвуем в этом диалоге. Пока назвать... читать дальше

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За десять лет на ВДНХ отреставрировано 38 из 49 объектов культурного наследия, среди них исторические павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники, ведутся работы еще на шести объектах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Близится к завершению реставрация павильона №8... "Близится к завершению реставрация павильона №8... читать дальше

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"Московская биржа" допускает, что по итогам 2024 года в пятый раз обновит рекорд по объемам торгов, заявил IR-директор биржи Антон Терентьев. "Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год... читать дальше

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Урожай зерновых в Китае в 2024 году, как ожидается, впервые превысит 700 млн тонн, прогнозирует министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР. До этого сбор зерновых девять лет подряд находился на уровне выше 650 млн тонн, сказал официальный представитель... До этого сбор зерновых девять лет подряд находился на уровне выше 650 млн тонн, сказал официальный представитель... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон об электроэнергетике, которые позволяют правительству вводить запрет на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях. Об этом говорится в... читать дальше

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Правительство РФ в очередной раз приостановило централизованную закупку Минцифры офисного и антивирусного программного обеспечения для нужд федеральных госорганов. Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации. Этим... Этим... читать дальше

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