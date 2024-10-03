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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4751 руб.
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03 октября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4751 руб.

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3 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,41 коп. и составил 13,4751 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,39 руб., максимальный - 13,5655 руб. Было заключено 42430 сделок. Объем торгов составил 75598,33 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,459 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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