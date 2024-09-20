ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 сентября в размере 92,5848 руб.

20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,66 коп. и составил 13,0488 руб. Минимальный курс юаня составил 12,885 руб., максимальный - 13,138 руб. Было заключено 78985 сделок. Объем торгов составил 83694,63 млн... Минимальный курс юаня составил 12,885 руб., максимальный - 13,138 руб. Было заключено 78985 сделок. Объем торгов составил 83694,63 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%,... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%,... читать дальше

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Китай в январе-августе импортировал из РФ гречихи на $61,5 млн, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $16,9 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. РФ является ведущим поставщиком этой сельхозкультуры... РФ является ведущим поставщиком этой сельхозкультуры... читать дальше

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели очередной раунд переговоров по соглашению об экономическом партнерстве, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "В период с 18 по 20 сентября в Москве состоялся... "В период с 18 по 20 сентября в Москве состоялся... читать дальше

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Банк России с 1 октября 2024 года откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК),... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,22 коп. и составил 13,0468 руб. Минимальный курс юаня составил 12,89 руб., максимальный - 13,0895 руб. Было заключено 18040 сделок. Объем торгов составил 30061,97... Минимальный курс юаня составил 12,89 руб., максимальный - 13,0895 руб. Было заключено 18040 сделок. Объем торгов составил 30061,97...

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Общие мощности по производству метанола в РФ к 2030 году превысят 11 млн тонн, сообщила директор проекта Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК) Лола Огрель на конференции "Метанол 2024". Сейчас производственные мощности страны позволяют ежегодно выпускать 5,63 млн тонн... Сейчас производственные мощности страны позволяют ежегодно выпускать 5,63 млн тонн... читать дальше

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РФ к 19 сентября собрала 2,5 млн тонн овощей открытого грунта, что на 153 тыс. тонн (на 6,5%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Минсельхоз, эти показатели относятся к организованному сектору. Лидерами по производству грунтовых овощей являются... Лидерами по производству грунтовых овощей являются... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7665,96 (+6,42) руб./грамм; на серебро - 92,75 (+1,58) руб./грамм; на платину - 2937,97 (+29,25) руб./грамм; на палладий - 3241,59 (-21,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 103,3773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 сентября, составляет 92,5848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китай в августе этого года импортировал российской пшеницы на $17,9 млн, в результате РФ поднялась с пятого на третье место среди ведущих поставщиков после Канады и США. Поставки российского ячменя за 8 месяцев выросли почти в четыре раза, следует из материалов Государственного... читать дальше

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Мировой рынок электромобилей с учетом гибридов (в т.ч. подключаемых, PHEV) в 2024 году вырастет примерно на 22%, говорится в ежегодном отчете EY Global Mobility Consumer Index. По данным GlobalData, в 2023 году он вырос на 29,7%, в 2022 году - на 37%. В 2025 году... По данным GlobalData, в 2023 году он вырос на 29,7%, в 2022 году - на 37%. В 2025 году... читать дальше

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Банк России в августе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 сентября объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23.09 по 29.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Минфин РФ предлагает включить в перечень федеральных органов власти, которые первыми перейдут на централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг, два министерства и восемь ведомств, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов... читать дальше

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