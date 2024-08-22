ЦБ РФ установил курс евро с 23 августа в размере 101,6207 руб.

22 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 августа, составляет 101,6207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,01 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51204,995 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 313,020 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,15 коп. и составил 11,9466 руб. Минимальный курс юаня составил 11,83 руб., максимальный - 12,112 руб. Было заключено 63193 сделки. Объем торгов составил 124155,16... Минимальный курс юаня составил 11,83 руб., максимальный - 12,112 руб. Было заключено 63193 сделки. Объем торгов составил 124155,16...

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Заемщики стали чаще допускать просрочку по кредитам наличными, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики, об этом сигнализируют ранние индикаторы кредитного качества, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". Так, доля кредитов наличными с... Так, доля кредитов наличными с... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,4%, завершил четверг в существенном минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,53% и составил 2725,75 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,53% и составил 2725,75 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 1,1% - до 940,61 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 1,1% - до 940,61 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Банки РФ в июле ускорили темпы роста корпоративного кредитования до 2,3% после 1,5% месяцем ранее, замедлив при этом динамику прироста розничного портфеля до 1,2% с 2,7%, свидетельствуют данные в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Прирост в корпоративном... Прирост в корпоративном... читать дальше

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Нефтяные котировки усилил рост вечером после снижения по итогам четырех предыдущих сессий (до минимумов с января). Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск выросли на $1,32 (на 1,74%) - до $77,37 за баррель. Цена... Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:29 мск выросли на $1,32 (на 1,74%) - до $77,37 за баррель. Цена... читать дальше

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Средства юрлиц в банках в июле выросли на 1,6% (836 млрд рублей) после сокращения на 0,5% (251 млрд рублей) в июне и на 2,2% (1,3 трлн рублей) в мае. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Рублевые средства на счетах компаний в июле выросли на... Рублевые средства на счетах компаний в июле выросли на... читать дальше

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Темпы роста потребительского кредитования в июле замедлились до 1,4% с 2% в июне, при этом темп роста все еще достаточно высокий, говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора". Замедление темпов роста в июле связано как со снижением спроса на кредиты из-за их... Замедление темпов роста в июле связано как со снижением спроса на кредиты из-за их... читать дальше

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"Транснефть", ее дочерние общества и ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) включены в список организаций с правом самим определять перечень раскрываемой информации. Соответствующие изменения в указ президента от 27 ноября 2023 года опубликованы на интернет-портале... читать дальше

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Банковский сектор в июле увеличил чистую прибыль на 36% по сравнению с предыдущим месяцем без учета дивидендов, полученных от российских дочерних банков, до 306 млрд рублей, говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора. Доходность на капитал банка выросла до... Доходность на капитал банка выросла до... читать дальше

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Новый министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил о планах увеличить добычу углеводородов, сообщает иранское агентство Shana. Пакнежад был накануне утвержден на должность министра по результатам голосования парламента. Пакнежад был накануне утвержден на должность министра по результатам голосования парламента. Ожидается, что к концу марта 2026 добыча... Ожидается, что к концу марта 2026 добыча... читать дальше

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Рыбаки РФ к 19 августа выловили 3,335 млн тонн рыбы, что на 7,7% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства. Отставание от прошлогодних показателей ускорилось: неделей ранее оно составляло 7,3%. В Дальневосточном... В Дальневосточном... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,45 коп. и составил 11,9455 руб. Минимальный курс юаня составил 11,869 руб., максимальный - 12,148 руб. Было заключено 14962 сделки. Объем торгов составил 30665,49... Минимальный курс юаня составил 11,869 руб., максимальный - 12,148 руб. Было заключено 14962 сделки. Объем торгов составил 30665,49...

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что продажа фальсифицированной продукции, если она доходит до прилавков магазинов, должна блокироваться на кассах. "Если мы видим фальсификацию, значит автоматически сегодня нужно блокировать (такую продукцию) на... "Если мы видим фальсификацию, значит автоматически сегодня нужно блокировать (такую продукцию) на... читать дальше

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В июле продажи на вторичном рынке жилья в США выросли на 1,3% относительно предыдущего месяца и составили 3,95 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составил... В июне, согласно пересмотренным данным, показатель составил... читать дальше

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-777 на 12 млрд 989,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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