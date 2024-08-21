Запасы нефти в США упали за период с 9 августа по 16 августа на 4649 тыс. баррелей, бензина - упали на 1606 тыс. баррелей

21 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 4649 тыс. баррелей - до 426,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1606 тыс. баррелей и составили 220,597 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3312 тыс. баррелей, достигнув 122,811 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2200 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Американская Ford Motor отказалась от производства полностью электрических трехрядных внедорожников и сделает их гибридными, говорится в сообщении компании. Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных... Ford зафиксирует неденежные расходы в размере около $400 млн из-за списания стоимости некоторых производственных... читать дальше

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Турция в сентябре отправит научно-исследовательское судно Oruc Reis для проведения разведки на трех нефтяных блоках, расположенных на шельфе Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства нефти страны. В июле страны подписали соглашение о... В июле страны подписали соглашение о... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился вечером в среду после данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, говорится в... читать дальше

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Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, говорится в пересмотренных данных министерства труда США. Предыдущая оценка была... Предыдущая оценка была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,16 коп. и составил 12,2 руб. Минимальный курс юаня составил 12,08 руб., максимальный - 12,239 руб. Было заключено 13763 сделки. Объем торгов составил 30443,25 млн... Минимальный курс юаня составил 12,08 руб., максимальный - 12,239 руб. Было заключено 13763 сделки. Объем торгов составил 30443,25 млн...

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Участники рынка могут ожидать дальнейших снижений процентных ставок в еврозоне, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта. "Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", -... "Разумным будет ожидать, что мы приближаемся к фазе смягчения денежно-кредитной политики", -... читать дальше

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Apple Inc. вновь заняла первую строчку в списке самых дорогих высокотехнологичных брендов в мире, обогнав занимавшую лидирующую позицию в прошлом году Amazon.com Inc., которая откатилась сразу на четвертое место за счет активного роста конкурентов, говорится в исследовании... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4649 тыс. баррелей - до 426,029 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1606 тыс. баррелей и составили 220,597 млн... читать дальше

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Группа "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК (OKPO code: 57992197)) в январе-июне 2024 года получила 205 млн рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в консолидированной отчетности... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-776 на 23 млрд 480 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 22 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7457,14 (+183,31) руб./грамм; на серебро - 87,76 (+3,69) руб./грамм; на платину - 2829,87 (+65,61) руб./грамм; на палладий - 2776,81 (+67,95) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минэкономразвития отказалось от намерения законодательно обязать все публичные акционерные общества (ПАО) иметь дивидендную политику, сообщил источник "Интерфакса". По его словам, теперь предлагается включить в законодательство об АО только требование публично объяснять отказ от... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 91,6862 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 августа, составляет 101,9508 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 174,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в среду. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,09% и составил 40872,65 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск повысился на 0,09% и составил 40872,65 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,26% - до 5611,84 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,26% - до 5611,84 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для всех юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, сообщает ПАО "Софтлайн" со ссылкой на поступившее в компанию уведомление американской корпорации. Согласно уведомлению Microsoft, ограничения... Согласно уведомлению Microsoft, ограничения... читать дальше

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