Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4542,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4511,53 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 4542,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4288,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5153,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4902,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 августа составили 4511,53 млрд руб. против 4538,55015 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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