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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 августа
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07 августа 2024 года 17:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 августа

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7 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6622,85 (+68,24) руб./грамм; на серебро - 74,79 (+0,57) руб./грамм; на платину - 2514,78 (+6,68) руб./грамм; на палладий - 2362,79 (+29,93) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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