Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7290,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3281,52 млрд руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июля составили по Российской Федерации 7290,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7046 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6799,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6538,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июля составили 3281,52 млрд руб. против 3053,93345 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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