Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июля

19 июля. FINMARKET.RU -РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6972,37 (-34,98) руб./грамм; на серебро - 86,23 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2818,61 (-63,15) руб./грамм; на палладий - 2688,43 (-54,9) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,79 коп. и составил 12,0272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн... Минимальный курс юаня составил 11,943 руб., максимальный - 12,077 руб. Было заключено 17659 сделок. Объем торгов составил 41914,1 млн...

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РФ в 2024/2025 сельхозгоду может экспортировать 550 тыс. тонн муки, что в два раза ниже рекордного показателя 2023/2024 сельхозгода. Такой прогноз сделал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2024" в Москве.... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6972,37 (-34,98) руб./грамм; на серебро - 86,23 (-1,11) руб./грамм; на платину - 2818,61 (-63,15) руб./грамм; на палладий - 2688,43 (-54,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 22.07 по 28.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Руководство ЦБ РФ может переехать в новый офис на Белорусской после завершения строительства делового центра SLAVA, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. "Окончательные решения по размещению еще не приняты. Предполагается, что руководство Банка России также будет... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 88,0206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 96,0371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,47 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-753 на 27 млрд 305,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы движутся без единого направления в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают последствия глобального сбоя в компьютерах, корпоративные новости и заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Фондовые биржи Евразийского экономического союза нарастили объемы торгов во втором квартале 2024 года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии в пятницу. "Во втором квартале 2024 года лидерами роста по объемам торгов относительно аналогичного периода... "Во втором квартале 2024 года лидерами роста по объемам торгов относительно аналогичного периода... читать дальше

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Минцифры РФ продлило аккредитацию более 18 тыс. ИТ-компаний, говорится в сообщении министерства. Государственная аккредитация дает ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, ИТ-компании должны ежегодно... Государственная аккредитация дает ИТ-компаниям право на льготы и преференции. По правилам аккредитации, вступившим в силу в 2022 году, ИТ-компании должны ежегодно... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются погашения по 39 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 237 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 20 по 26 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,36 пункта (1,186%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3015,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3020,04 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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Американская нефтесервисная Halliburton Co. во втором квартале увеличила чистую прибыль на 16,2%, что оказалось на уровне ожиданий аналитиков, при этом выручка выросла всего на 0,6% и не оправдала прогноз. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

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