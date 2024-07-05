Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4405,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3440,18 млрд руб.

5 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 июля составили по Российской Федерации 4405,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4188,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4247,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4029,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 июля составили 3440,18 млрд руб. против 3391,8008 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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