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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4001,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3549,17 млрд руб.
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01 июля 2024 года 09:57

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4001,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3549,17 млрд руб.

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1 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 июля составили по Российской Федерации 4001,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3789 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3336 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3113,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 июля составили 3549,17 млрд руб. против 4100,31271 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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