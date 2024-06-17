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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 95,3906 руб.
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17 июня 2024 года 17:22
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 95,3906 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 95,3906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,92 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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