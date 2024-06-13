Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -858,9 млрд руб.

13 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -858,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57786,953 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 779,071 млрд руб., или на...

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Российский фондовый рынок по итогам торгов отыграл все утренние потери (на старте торгов рынок обвалился на 4% на фоне эмоциональных распродаж из-за новых антироссийских санкций США и Великобритании), внешние рынки капитала демонстрировали смешанные сигналы, вернулась к росту... читать дальше

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РФ в июне этого года может экспортировать до 4 млн тонн пшеницы, что станет рекордом для этого месяца, сообщает "СовЭкон". В июне прошлого года экспорт составил 3,6 млн тонн. "Россия активно экспортирует пшеницу в конце сезона, однако в долгосрочной перспективе отгрузки... В июне прошлого года экспорт составил 3,6 млн тонн. "Россия активно экспортирует пшеницу в конце сезона, однако в долгосрочной перспективе отгрузки... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет по пути усложнения условий въезда и работы для иностранных ученых и других высококвалифицированных специалистов, и пообещал, что упрощение бюрократических процедур в миграционной сфере будет продолжено. "Что... "Что... читать дальше

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Благодаря прямым рейсам Oman Air существовал небольшой, но стабильный турпоток из России в Оман, после отмены полетной программы сохранить прошлогодние объемы не получится, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Как сообщает в четверг... Как сообщает в четверг... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту после выхода статданных. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали... Цены производителей в США (индекс PPI) в мае снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем прогнозировали... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,78 коп. и составил 12,0432 руб. Минимальный курс юаня составил 11,841 руб., максимальный - 12,398 руб. Было заключено 38612 сделок. Объем торгов составил 74330,98... Минимальный курс юаня составил 11,841 руб., максимальный - 12,398 руб. Было заключено 38612 сделок. Объем торгов составил 74330,98...

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Аналитики Citigroup сохраняют прогноз на 2025 год для цены нефти марки Brent в диапазоне $55-60 за баррель. Также они по-прежнему ожидают, что в ближайшие три месяца нефть будет стоить около $82 за баррель. Это близко к текущим рыночным котировкам, отмечает... Также они по-прежнему ожидают, что в ближайшие три месяца нефть будет стоить около $82 за баррель. Это близко к текущим рыночным котировкам, отмечает... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин продлил действие указа О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты" до 31 декабря 2024 года, говорится в... читать дальше

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Объемы выпуска облигаций, обеспеченных пулами кредитных активов (collateralized loan obligations, CLO), в Европе в январе-мае превысили 22,7 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на данные Bank of America. Если такие темпы сохранятся, годовой показатель обновит... Если такие темпы сохранятся, годовой показатель обновит... читать дальше

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В Госдуму внесён проект закона, нацеленный на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи. Авторами стали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Антон Горелкин. Авторами стали депутаты Госдумы Василий Пискарев и Антон Горелкин. Проект закона предусматривает,... Проект закона предусматривает,... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6597,13 (+1,7) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-1,63) руб./грамм; на платину - 2753,71 (-25,39) руб./грамм; на палладий - 2611,91 (+1,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 94,8324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 90,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 81,34 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-727 на 76 млрд 805,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск опустился на 0,5% и составлял 38512,07 пункта. Dow Jones Industrial Average к 16:51 мск опустился на 0,5% и составлял 38512,07 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,2% - до 5431,73... Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,2% - до 5431,73... читать дальше

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