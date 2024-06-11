ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 88,9944 руб., евро - 95,6367 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 95,6367 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,05 руб.

11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 88,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,38 коп.

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1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-727 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах во вторник, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Список лидеров падения в... Список лидеров падения в... читать дальше

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Страны Ближнего Востока и Северной Африки станут основными направлениями экспорта российского зерна, сообщил Минсельхоз по итогам совещания с экспортерами, которое в понедельник провела министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В текущих условиях отечественные экспортеры... "В текущих условиях отечественные экспортеры... читать дальше

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ВТБ с 11 июня повышает требования к первоначальному взносу по ряду льготных ипотечных программ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется... "Решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется... читать дальше

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Цены на нефть стабильны утром во вторник после сильного подъема накануне. Нефтяной рынок был "перепродан" на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что "это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет... Нефтяной рынок был "перепродан" на новостях о том, что страны ОПЕК+ начнут повышать добычу в октябре, однако теперь трейдеры понимают, что "это вряд ли высечено в камне - и, скорее всего, не будет... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 131,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 5,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной... Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 11-12 июня. Рынок практически уверен, что ФРС сохранит неизменной... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,66 руб. (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжил незначительно дорожать, евро также растет. Через час торгов доллар продолжил незначительно дорожать, евро также растет. К 08:05... К 08:05... читать дальше

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Критерий по уровню российского владения через иностранные структуры в отечественных компаниях для признания их экономически значимыми (ЭЗО) предложено незначительно смягчить, следует из размещенного в базе документов Госдумы законопроекта. Соответствующие изменения... Соответствующие изменения... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в понедельник на фоне политической напряженности в регионе, спровоцированной результатами выборов в Европарламент. Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье вечером объявил о роспуске нижней палаты... Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье вечером объявил о роспуске нижней палаты... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 88,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,38 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 95,6367 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 95,6367 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59492,274 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,399 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 99,57 коп. и составил 95,6142 руб. Минимальный курс евро составил 94,6025 руб., максимальный - 96,275 руб. Было заключено 8855 сделок. Объем торгов составил 31909,52... Минимальный курс евро составил 94,6025 руб., максимальный - 96,275 руб. Было заключено 8855 сделок. Объем торгов составил 31909,52...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,01 коп. и составил 88,9639 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,4925 руб. Было заключено 12395 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,4925 руб. Было заключено 12395 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,89 коп. и составил 12,2181 руб. Минимальный курс юаня составил 12,171 руб., максимальный - 12,286 руб. Было заключено 65243 сделки. Объем торгов составил 121987,01... Минимальный курс юаня составил 12,171 руб., максимальный - 12,286 руб. Было заключено 65243 сделки. Объем торгов составил 121987,01...

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