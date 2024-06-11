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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 88,9944 руб., евро - 95,6367 руб.
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11 июня 2024 года 08:00
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 88,9944 руб., евро - 95,6367 руб.
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11 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 88,9944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,38 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июня, составляет 95,6367 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,05 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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