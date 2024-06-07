Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -4073,3 млрд руб.

7 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 июня по данным на начало операционного дня снизилось до -4073,3 млрд руб.

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Работа системы здравоохранения РФ помогла увеличить ВВП на 1,6 трлн в 2023 году и на 1,44 трлн в 2022 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на ПМЭФ. "По тем оценкам, которые сейчас мы видим, по данным, еще они не опубликованы, за 2023 год, можно смело утверждать, что это... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,21/101,01 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,6/90,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,71/91,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Аэропорт "Пулково" в январе-мае 2024 года обслужил 7,5 млн пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил генеральный директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта) Леонид Сергеев в эфире "России... читать дальше

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"АЛРОСА" займется освоением Улугурского и Эргеджейского перспективных нефтегазовых лицензионных участков в Якутии. Партнером по СП станет якутский "Сахатранснефтегаз". Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали гендиректор компании Павел Маринычев и глава... Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали гендиректор компании Павел Маринычев и глава... читать дальше

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июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-724 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8696% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,93% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,93% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае повысились на 1% - до $3,232 трлн по сравнению с $3,201 трлн месяцем ранее, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост до $3,21 трлн, по данным Trading... Аналитики в среднем прогнозировали рост до $3,21 трлн, по данным Trading...

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 июня 2024 года составили $8 млрд 411,4 млн против $8 млрд 127,4 млн на начало года (рост на $284 млн, или на 3,5%), сообщается на сайте Нацбанка страны. За май резервы снизились на 0,4% ($30,1 млн) после роста на 1,1% (на $89 млн)... За май резервы снизились на 0,4% ($30,1 млн) после роста на 1,1% (на $89 млн)... читать дальше

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Рост экономики РФ в 2024 году может превысить 3%, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Можем (вырасти более чем на 3%)", - прокомментировал он вопрос об ожидаемых темпах роста... читать дальше

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Экономика стран еврозоны в первом квартале 2024 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,4%. Динамика... читать дальше

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Бундесбанк понизил прогнозы роста ВВП Германии на 2024 и 2025 годы, повысив при этом прогноз на 2026 год. Согласно новому прогнозу германского ЦБ, ВВП ФРГ увеличится на 0,3% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году и на 1,4% в 2026 году. Ранее ожидался рост соответственно на... Согласно новому прогнозу германского ЦБ, ВВП ФРГ увеличится на 0,3% в 2024 году, на 1,1% в 2025 году и на 1,4% в 2026 году. Ранее ожидался рост соответственно на... читать дальше

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Совокупные расходы бюджета на реализацию мер из послания президента Федеральному собранию на период до 2030 года оцениваются в 9 трлн рублей, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в телеинтервью "Известиям" на полях ПМЭФ-2024. Он отметил, что если у государства будет... Он отметил, что если у государства будет... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы умеренно опускаются в пятницу, инвесторы оценивают решение Европейского центрального банка и ждут статданных из еврозоны и США. ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.... ЕЦБ в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов.... читать дальше

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ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала, говорится в совместном сообщении сторон. Комбинированный ЗПИФ "Фонд первых" с лимитом 50 млрд рублей создан для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках "Фабрики проектного финансирования"... Комбинированный ЗПИФ "Фонд первых" с лимитом 50 млрд рублей создан для участия в капитале инвестиционных проектов, в том числе в рамках "Фабрики проектного финансирования"... читать дальше

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Москва заняла первое место в национальном рейтинге АСИ состояния инвестиционного климата в регионах России, сообщила генеральный директор Агентства Светлана Чупшева. Столица РФ стала лидером рейтинга в шестой раз подряд. Столица РФ стала лидером рейтинга в шестой раз подряд. На втором месте в рейтинге АСИ оказались... На втором месте в рейтинге АСИ оказались... читать дальше

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