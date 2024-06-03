Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5416,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3086,91 млрд руб.

3 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 5416,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5175,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4846,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4653,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июня составили 3086,91 млрд руб. против 3021,49195 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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