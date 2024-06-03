.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5416,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3086,91 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство выросло на 3,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9% после 4% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,3%. За январь-апрель промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
 
Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно
Закон, дающий гражданам возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, по максимально выгодной цене, был финально принят Государственной думой и ушел на одобрение Совфеда. Как рассказала "Известиям" зампред Госдумы...
 
Как поддержать угольщиков
В условиях ухудшающихся показателей угольной отрасли, когда на фоне снижения цен по итогам 2023 года прибыль до налогообложения предприятий отрасли снизилась в 2,1 раза, до 356,7 млрд рублей, Минэнерго ищет варианты поддержки участников рынка, пишет...
 
Дилеры жалуются на дискриминацию со стороны автопрома
Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) обратилась в ФАС с просьбой проверить договоры между производителями, дистрибуторами автотехники и продавцами машин на предмет наличия "элементов монополизма", а также недобросовестной конкуренции и...
 
03 июня 2024 года 09:34

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5416,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3086,91 млрд руб.

 0
3 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 июня составили по Российской Федерации 5416,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5175,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4846,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4653,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 июня составили 3086,91 млрд руб. против 3021,49195 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 июня 2024 года 14:55
Toyota отзывает в России 3,9 тыс. автомобилей для донастройки работы механизма трансмиссии
ООО "Тойота Мотор" отзывает в РФ 3,864 тыс. автомобилей японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины Toyota LC 300, LX 500D, LX 600,...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 3 июня снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 110,33 пункта (3,429%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3106,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,66 (-0,02%) пункта,...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:39
ЦБ РФ выпускает серебряную монету к 450-летию основания Уфы
Банк России 3 июня выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "450-летие основания г. Уфы" серии "Города", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Монета изготовлена тиражом 3 тыс. штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра.

На...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:31
Нефть пошла на повышение, дисконты Urals в мае немного снизились
В ходе торгов днем нефтяные цены начали умеренно расти, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск подорожали на $0,15 (0,18%), до $81,26 за баррель....    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:24
В России до конца недели может быть введен режим ЧС федерального уровня из-за заморозков
Режим ЧС федерального уровня из-за заморозков может быть введен в России до конца недели.

"ЧС ожидаем ввести до конца недели. Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен", - сообщила...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:16
S&P подтвердило рейтинги Узбекистана на уровне "BB-/B", прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Узбекистана на уровне "ВВ-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне "B".

По...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 14:07
Большинтсво азиатских рынков акций завершило торги ростом
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу.

Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng повысился на 1,8%.

Список...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:59
Поставки трех моделей Toyota приостановлены из-за проблем с сертификацией
Автопроизводитель Toyota Motor приостановил поставки и продажи трех моделей автомобилей, произведенных в Японии, из-за проблем с сертификацией.

Как говорится в пресс-релизе компании, приостановка касается машин моделей Corolla Fielder, Corolla Axio и Yaris Cross. При...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:50
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае в годовом выражении выросли в 1,7 раза
Продажи автомобилей Lada в РФ в мае 2024 года впервые с начала года снизились в помесячном выражении на фоне майских праздников, продолжив показывать значительный рост год к году на низкой прошлогодней базе.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ), за прошлый...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:41
В Казахстане впервые за 4 года зафиксирована дефляция на продтовары
В Казахстане впервые за 4 года отмечена дефляция на продовольственные товары, сообщила пресс-служба правительства республики.

"За май 2024 года цены на продовольственные товары, куда входят 19 видов социальных продуктов питания, снизились на 0,2%. В целом дефляция на...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:24
НТБ: закупки зерна в госфонд РФ фактически остановились
Закупочные интервенции на рынке зерна фактически остановились. Как сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа), в понедельник, как и 30-31 мая, закупок не было, торговые дни завершились с нулевым результатом. Последний...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 3 июня снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 61,61 пункта (1,915%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3155,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,66 (-0,02%) пункта,...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:15
Россия и Китай договорятся по поставкам газа Песков
В Кремле не сомневаются, что Москве и Пекину удастся заключить соглашение по поставкам российского газа в Китай, а существующие разногласия, когда каждая сторона отстаивает свои интересы, являются нормальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:07
Европейские фондовые рынки торгуются на подъеме
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут на торгах в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Италии, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в мае снизился до минимальных с декабря 2023 года 45,6 пункта по сравнению с...    читать дальше
.
03 июня 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 89,556 руб.
Максимальное значение за неделю (с 27 мая по 3 июня) - 89,556 руб. за доллар, минимальное значение - 88,27 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,90 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
03 июня 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 98/101,21 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98/101,21 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки не изменился, Cредний курс продажи упал на 85...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.