Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,4216 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,3865 руб., максимальный - 12,438 руб. Было заключено 41283 сделки. Объем торгов составил 84968,82 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,39 руб. за юань.

23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,4216 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62823,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,959 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,4216 руб. Минимальный курс юаня составил 12,3865 руб., максимальный - 12,438 руб. Было заключено 41283 сделки. Объем торгов составил 84968,82... Минимальный курс юаня составил 12,3865 руб., максимальный - 12,438 руб. Было заключено 41283 сделки. Объем торгов составил 84968,82...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,31 коп. и составил 97,8395 руб. Минимальный курс евро составил 97,4775 руб., максимальный - 98,015 руб. Было заключено 6470 сделок. Объем торгов составил 21166,02 млн... Минимальный курс евро составил 97,4775 руб., максимальный - 98,015 руб. Было заключено 6470 сделок. Объем торгов составил 21166,02 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,00 коп. и составил 90,2125 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9575 руб., максимальный - 90,3675 руб. Было заключено 16085 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 89,9575 руб., максимальный - 90,3675 руб. Было заключено 16085 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в миноре, завершил четверг незначительным изменением индекса МосБиржи и подросшим индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,05% и составил 3442,79 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,05% и составил 3442,79 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,11% -... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,11% -... читать дальше

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"Норникель" планирует строительство мощностей по выпуску платины в Бахрейне, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в четверг. "Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого... "Строительство завода в Бахрейне по производству платины компания "Норильский никель" планирует", - сказал Новак, отвечая на вопрос "Первого... читать дальше

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Британцам предлагается запасаться консервами, батарейками и бутилированной водой в рамках новой кампании, начатой правительством Великобритании для того, чтобы побудить общественность подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, пишет Financial Times. Вице-премьер... Вице-премьер... читать дальше

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Госкорпорация "Росатом" обсуждает с белорусскими властями около 40 неядерных проектов, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко в четверг в Минске. "Мы рассматриваем около 40 проектов в неядерной... "Мы рассматриваем около 40 проектов в неядерной... читать дальше

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Вечером нефтяные цены вновь начали минусовать, продлевая серию снижений до четырех сессий подряд. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск подешевели на 6 центов, до $81,84 за баррель. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:57 мск подешевели на 6 центов, до $81,84 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на... Фьючерсы на WTI на июль на... читать дальше

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Продвижение ИТ-решений за рубежом требует предоставления льготных кредитов как самим экспортерам, так и их заказчикам на покупку российских продуктов; без этого отечественным ИТ-компаниям будет сложно конкурировать с вендорами из других стран, считает вице-президент... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,36 коп. и составил 90,2075 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,9325 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 4352 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 89,9325 руб., максимальный - 90,3 руб. Было заключено 4352 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,02 коп. и составил 12,4198 руб. Минимальный курс юаня составил 12,385 руб., максимальный - 12,4335 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 62273,78... Минимальный курс юаня составил 12,385 руб., максимальный - 12,4335 руб. Было заключено 17475 сделок. Объем торгов составил 62273,78...

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил в четверг пакет стимулирующих мер на сумму 26 трлн вон (свыше $19 млрд) для поддержки отечественной полупроводниковой отрасли. Этот шаг направлен на поддержку чипмейкеров, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на... Этот шаг направлен на поддержку чипмейкеров, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на... читать дальше

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В апреле продажи новых домов в США сократились на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 634 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В марте, согласно пересмотренным данным, было реализовано 665 тыс. новостроек (рост на 5,4%), а не 693... В марте, согласно пересмотренным данным, было реализовано 665 тыс. новостроек (рост на 5,4%), а не 693... читать дальше

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Американский дом моды Ralph Lauren Corp. увеличил чистую прибыль за 4-й квартал 2024 финансового года почти в 3 раза и умеренно повысил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Неделей ранее показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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