Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2024 года.

В мае 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Гапромбанк. Большинство кредитных организаций снизили свои показатели по сравнению с предыдущем месяцем, что обусловлено традиционным спадом деловой активности в период майских праздников.

Сбербанк сохранил первое место c результатом 39 910 упоминаний (47 808 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 27 229 упоминаний (41 794 в апреле), за ним следует Альфа-Банк - 8 087 упоминаний (9 274 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 17%, уровень заметности Т-Банка упал на 23% по сравнению с апрелем.

В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 261 млн (-3,5%, 270,5 млн в апреле). На втором месте - Сбербанк с результатом 191,5 млн, показатель снизился на 30% в сравнении с предыдущим месяцем (273,8 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели снизились на 33% - до 108,5 млн (161 млн месяцем ранее).

Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в мае стала публикация сокращенной финансовой отчетности по РСБУ за 4 месяца и апрель 2024 года. С начала года чистая прибыль составила 495,1 млрд рублей - это на 5,1% больше, чем годом ранее. В апреле чистая прибыль выросла до 131,1 млрд рублей. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, привлечение средств также демонстрирует хорошую динамику: за апрель средства физических лиц выросли на 2%. Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,2 млн человек до 108,71 млн человек. Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 3,4% с начала года до 16,1 трлн рублей.

Также в мае стало известно о решении Сбербанка сохранить суточный лимит на переводы себе в другие кредитные организации. Закон о бесплатных переводах самому себе вступил в силу с 1 мая, однако клиенты Сбербанка не смогут отправить более 2 млн рублей в день. "Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы", - пояснили в пресс-службе Сбербанка.

Еще одним заметным событием в инфополе Сбербанка стало повышение максимальной ставки по флагманскому вкладу "Лучший" до 18% годовых на фоне возможного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка в 18% доступна всем клиентам Сбербанка по средствам, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца, при размещении депозита на 6 или 7 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Центральным событием в информационном поле ВТБ стало интервью Президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина изданию "Фонтанка.ру", в ходе которого он вспомнил о том, как едва не купил футбольный клуб "Зенит", поразмышлял о том, как строить корабли, и анонсировал появление нового концертного зала в Санкт-Петербурге. Также А.Костин рассказал о продолжении существующих инфраструктурных проектов и спрогнозировал рекордную прибыль банка в 2024 году.

Другим заметным информационным поводом стала публикация ВТБ финансовых результатов по МСФО за 4 месяца и апрель 2024 года. Чистая прибыль с начала года составила 203,4 млрд рублей, сократившись на 2,4% относительно того же периода в 2023 году. В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Первый заместитель президента-председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что на показателе чистой прибыли в этом месяце положительно сказалось "ожидаемое признание отложенного налогового актива" банка "ФК Открытие". Он добавил, что ВТБ демонстрирует "стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели".

Также в мае ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок действия банковской карты. Во время звонков через мессенджеры с фальшивых банковских аккаунтов преступники убеждают пользователей продлить срок карты, который якобы заканчивается. "Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в мае признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка без существенных условий финансовой услуги - сумме и сроке вклада. В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях в рекламе отсутствовали. Кроме того, реклама содержала некорректное сравнение - в ней утверждалось, что "лучшая ставка в стране в Альфа-банке".

Альфа-Банк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года. Чистая прибыль банковской группы на уровне холдинговой компании достигла 40 млрд рублей. По РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка за 1 квартал 2024 года составила 8,5 млрд рублей. Разница в значении прибыли в отчетах по МСФО и РСБУ обусловлена различиями стандартов их подготовки. При этом прибыль по стандартам РСБУ за 4 месяца 2024 года составила 29,2 млрд рублей, таким образом, только за апрель прибыль банка по РСБУ превысила 20 млрд.

Т-Банк в мае объявил о запуске проекта по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой. Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита.

Также Т-Банк запустил бесплатную платформу "Т?Банк Возврат", которая поможет клиентам разрешить проблемы, связанные с неуспешными или ошибочными транзакциями по картам. "По нашим исследованиям, ежегодно россияне могли бы возвращать 78 млрд рублей, если бы знали о возможностях оспаривания операций. Именно поэтому мы запустили бесплатный сервис для возврата клиентам их средств, причем не только в рамках стандартных правил платежных систем, но и в нетривиальных случаях, когда дело доходит до суда и требуется профессиональная юридическая помощь", - пояснил вице-президент, руководитель экосистемной безопасности Т-Банка Алексей Бакланов.

Упоминания в СМИ

N Наименование Упоминания в СМИ,май 2024 Упоминания в СМИ,апрель 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 39 910 47 808 -16,5 2 ВТБ 27 229 41 794 -34,8 3 Альфа-Банк 8 087 9 274 -12,8 4 Т-Банк 8 065 9 700 -16,9 5 Россельхозбанк 7 854 7 977 -1,5 6 Промсвязьбанк 7 622 8 313 -8,3 7 Газпромбанк 6 667 8 024 -16,9 8 ФК Открытие 5 717 17 662 -67,6 9 Совкомбанк 4 119 4 871 -15,4 10 Росбанк 2 942 3 141 -6,3 11 МТС Банк 2 806 3 569 -21,4 12 Банк УРАЛСИБ 2 745 2 724 0,8 13 Банк ДОМ.РФ 2 557 2 847 -10,2 14 Райффайзенбанк 2 382 1 673 42,4 15 Московский Кредитный Банк 2 179 2 865 -23,9 16 Почта банк 2 082 2 326 -10,5 17 ХКФ Банк 1 925 1 332 44,5 18 Дальневосточный банк 1 911 1 420 34,6 19 Банк Санкт-Петербург 1 361 1 505 -9,6 20 Ренессанс Кредит 1 257 626 100,8 21 ЮниКредит Банк 1 184 661 79,1 22 Банк Синара 1 142 1 600 -28,6 23 УБРиР 1 073 791 35,7 24 Банк Русский Стандарт 1 046 790 32,4 25 Ак Барс Банк 1 027 415 147,5 26 Новикомбанк 1 003 1 209 -17,0 27 Примсоцбанк 975 1 772 -45,0 28 МСП Банк 950 773 22,9 29 РНКБ Банк 940 1 752 -46,3 30 ОТП Банк 761 849 -10,4 31 КБ «Центр-инвест» 701 790 -11,3 32 Банк Левобережный 608 406 49,8 33 Банк «Приморье» 534 180 196,7 34 Банк ЗЕНИТ 502 708 -29,1 35 Банк БКФ 468 231 102,6 36 Банк ТРАСТ 455 507 -10,3 37 Банк «Таврический» 447 141 217,0 38 Ингосстрах Банк 432 149 189,9 39 Транскапиталбанк 415 172 141,3 40 Абсолют Банк 402 760 -47,1 41 «Локо-Банк» 393 177 122,0 42 Фора-Банк 389 249 56,2 43 Росэксимбанк 370 515 -28,2 44 Коммерцбанк (Евразия) 369 48 668,8 45 Банк «Акцепт» 363 19 1810,5 46 АБ «Россия» 344 269 27,9 47 Челябинвестбанк 338 63 436,5 48 Банк «Точка» 334 265 26,0 49 Банк Оренбург 334 32 943,8 50 Азиатско-Тихоокеанский Банк 329 257 28,0

Индекс Заметности

N Наименование Индекс заметности,май 2024 Индекс заметности,апрель 2024 Изменения, % 1 Сбербанк 5 339 610 7 490 657 -28,7 2 ВТБ 3 435 818 4 148 896 -17,2 3 Т-Банк 1 177 664 1 524 385 -22,7 4 Промсвязьбанк 1 162 751 1 292 115 -10,0 5 Альфа-Банк 1 028 984 1 593 865 -35,4 6 Россельхозбанк 940 715 1 048 675 -10,3 7 Совкомбанк 717 822 584 208 22,9 8 Газпромбанк 601 737 639 425 -5,9 9 ФК Открытие 502 221 687 798 -27,0 10 Росбанк 489 074 360 987 35,5 11 Райффайзенбанк 487 598 338 683 44,0 12 Банк УРАЛСИБ 439 986 469 266 -6,2 13 МТС Банк 368 378 679 966 -45,8 14 Банк ДОМ.РФ 350 049 296 002 18,3 15 РНКБ Банк 236 243 253 180 -6,7 16 Банк Синара 220 514 351 393 -37,2 17 Новикомбанк 204 931 422 077 -51,4 18 ЮниКредит Банк 204 841 143 828 42,4 19 Банк Санкт-Петербург 203 385 205 674 -1,1 20 ХКФ Банк 199 939 153 625 30,1 21 Ак Барс Банк 134 129 83 389 60,8 22 КБ «Центр-инвест» 124 987 143 976 -13,2 23 Московский Кредитный Банк 122 994 159 209 -22,7 24 Почта банк 119 159 179 812 -33,7 25 Банк Русский Стандарт 112 007 142 986 -21,7 26 Банк БКФ 111 248 61 893 79,7 27 Банк ТРАСТ 105 042 116 201 -9,6 28 УБРиР 100 804 199 830 -49,6 29 Транскапиталбанк 84 013 13 244 534,3 30 МСП Банк 82 722 113 423 -27,1 31 Экспобанк 79 507 37 896 109,8 32 Коммерцбанк (Евразия) 71 710 9 304 670,7 33 Банк «Точка» 64 712 33 502 93,2 34 Банк Левобережный 57 680 34 846 65,5 35 НБД-Банк 52 345 57 810 -9,5 36 ОТП Банк 50 532 32 650 54,8 37 АБ «Россия» 40 039 36 804 8,8 38 Банк ЗЕНИТ 39 829 49 554 -19,6 39 Дж. П. Морган Банк Интернешнл 36 339 20 243 79,5 40 КБ Восточный 35 580 2 388 1389,9 41 Алмазэргиэнбанк 35 440 31 930 11,0 42 Росэксимбанк 35 126 72 070 -51,3 43 Абсолют Банк 32 521 99 218 -67,2 44 Азиатско-Тихоокеанский Банк 31 269 32 616 -4,1 45 Deutsche Bank 27 798 1 663 1571,6 46 Ренессанс Кредит 26 013 31 313 -16,9 47 Примсоцбанк 25 482 43 235 -41,1 48 Ситибанк 25 348 46 633 -45,6 49 Банк «Кубань Кредит» 20 905 29 845 -30,0 50 «Локо-Банк» 18 283 13 486 35,6

Охват аудитории

N Название Охват аудитории,май 2024 Охват аудитории,апрель 2024 Изменения, % 1 ВТБ 260 964 684 270 532 289 -3,5 2 Сбербанк 191 572 614 273 847 127 -30,0 3 Т-Банк 108 554 346 161 070 883 -32,6 4 Промсвязьбанк 95 132 567 139 990 166 -32,0 5 Газпромбанк 91 680 391 93 615 520 -2,1 6 Райффайзенбанк 88 698 644 103 353 934 -14,2 7 Россельхозбанк 80 008 241 81 046 521 -1,3 8 Транскапиталбанк 75 716 643 6 465 076 1071,2 9 Альфа-Банк 75 406 241 156 459 879 -51,8 10 ФК Открытие 64 160 878 66 144 672 -3,0 11 Росбанк 62 402 676 66 290 172 -5,9 12 Банк ДОМ.РФ 56 573 415 38 360 919 47,5 13 Совкомбанк 54 574 699 81 911 145 -33,4 14 Коммерцбанк (Евразия) 48 713 109 1 297 258 3655,1 15 ЮниКредит Банк 45 793 267 52 731 254 -13,2 16 Банк ТРАСТ 41 171 458 21 125 789 94,9 17 АБ «Россия» 38 163 211 11 361 455 235,9 18 Банк УРАЛСИБ 37 064 358 35 946 751 3,1 19 КБ Восточный 36 947 907 301 285 12163,4 20 МТС Банк 32 803 639 57 824 774 -43,3 21 Московский Кредитный Банк 30 937 765 50 556 085 -38,8 22 Почта банк 30 585 271 54 377 102 -43,8 23 Банк «Таврический» 29 926 949 175 949 16908,9 24 Deutsche Bank 28 895 961 9 246 025 212,5 25 Банк БКФ 26 853 138 29 257 224 -8,2 26 Банк Санкт-Петербург 26 562 568 40 235 948 -34,0 27 Банк Русский Стандарт 25 967 064 46 802 569 -44,5 28 Ситибанк 25 417 744 15 432 290 64,7 29 Экспобанк 24 749 578 15 962 467 55,0 30 Ак Барс Банк 23 438 476 18 572 210 26,2 31 ХКФ Банк 22 823 161 43 604 651 -47,7 32 РНКБ Банк 22 001 915 37 650 499 -41,6 33 Банк Синара 21 951 233 35 625 513 -38,4 34 ОТП Банк 18 996 401 15 656 375 21,3 35 Банк ЗЕНИТ 18 324 908 24 635 043 -25,6 36 Ренессанс Кредит 17 522 526 20 730 444 -15,5 37 Bank of China 17 109 095 13 093 500 30,7 38 Банк «Точка» 16 966 745 19 886 002 -14,7 39 СДМ-Банк 15 287 833 11 451 005 33,5 40 МСП Банк 15 029 642 12 106 212 24,1 41 Новикомбанк 14 124 196 9 625 831 46,7 42 Чайна Констракшн 13 897 516 16 548 599 -16,0 43 КБ «Центр-инвест» 12 855 324 10 672 857 20,4 44 УБРиР 12 309 136 42 534 019 -71,1 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 12 084 456 14 775 660 -18,2 46 СЭБ Банк 11 775 286 29 115 40344,1 47 Абсолют Банк 11 303 747 20 001 306 -43,5 48 Дж. П. Морган Банк Интернешнл 10 763 889 11 740 058 -8,3 49 Росэксимбанк 10 029 526 12 699 200 -21,0 50 Юнистрим 9 457 728 473 686 1896,6

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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.

Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.

Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Период исследования: Май 2024.

При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 14.06.2024.

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