Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за май 2024 года.
В мае 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности и охватам - Т-Банк. В пятерку лидеров также вошли Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Гапромбанк. Большинство кредитных организаций снизили свои показатели по сравнению с предыдущем месяцем, что обусловлено традиционным спадом деловой активности в период майских праздников.
Сбербанк сохранил первое место c результатом 39 910 упоминаний (47 808 в апреле). Вторую позицию занял ВТБ - 27 229 упоминаний (41 794 в апреле), за ним следует Альфа-Банк - 8 087 упоминаний (9 274 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял 17%, уровень заметности Т-Банка упал на 23% по сравнению с апрелем.
В рейтинге охвата первую строку рейтинга занял ВТБ с результатом 261 млн (-3,5%, 270,5 млн в апреле). На втором месте - Сбербанк с результатом 191,5 млн, показатель снизился на 30% в сравнении с предыдущим месяцем (273,8 млн). Третью строчку занял Т-Банк, его показатели снизились на 33% - до 108,5 млн (161 млн месяцем ранее).
Ключевым событием в медиаполе Сбербанка в мае стала публикация сокращенной финансовой отчетности по РСБУ за 4 месяца и апрель 2024 года. С начала года чистая прибыль составила 495,1 млрд рублей - это на 5,1% больше, чем годом ранее. В апреле чистая прибыль выросла до 131,1 млрд рублей. Как отметил глава Сбербанка Герман Греф, привлечение средств также демонстрирует хорошую динамику: за апрель средства физических лиц выросли на 2%. Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,2 млн человек до 108,71 млн человек. Розничный кредитный портфель вырос на 1,3% за месяц или на 3,4% с начала года до 16,1 трлн рублей.
Также в мае стало известно о решении Сбербанка сохранить суточный лимит на переводы себе в другие кредитные организации. Закон о бесплатных переводах самому себе вступил в силу с 1 мая, однако клиенты Сбербанка не смогут отправить более 2 млн рублей в день. "Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы", - пояснили в пресс-службе Сбербанка.
Еще одним заметным событием в инфополе Сбербанка стало повышение максимальной ставки по флагманскому вкладу "Лучший" до 18% годовых на фоне возможного роста ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка в 18% доступна всем клиентам Сбербанка по средствам, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца, при размещении депозита на 6 или 7 месяцев и выплате процентов в конце срока.
Центральным событием в информационном поле ВТБ стало интервью Президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина изданию "Фонтанка.ру", в ходе которого он вспомнил о том, как едва не купил футбольный клуб "Зенит", поразмышлял о том, как строить корабли, и анонсировал появление нового концертного зала в Санкт-Петербурге. Также А.Костин рассказал о продолжении существующих инфраструктурных проектов и спрогнозировал рекордную прибыль банка в 2024 году.
Другим заметным информационным поводом стала публикация ВТБ финансовых результатов по МСФО за 4 месяца и апрель 2024 года. Чистая прибыль с начала года составила 203,4 млрд рублей, сократившись на 2,4% относительно того же периода в 2023 году. В апреле кредитная организация заработала 81 млрд руб. (+32,1% год к году). Первый заместитель президента-председателя правления группы ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что на показателе чистой прибыли в этом месяце положительно сказалось "ожидаемое признание отложенного налогового актива" банка "ФК Открытие". Он добавил, что ВТБ демонстрирует "стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели".
Также в мае ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме с предложением продлить срок действия банковской карты. Во время звонков через мессенджеры с фальшивых банковских аккаунтов преступники убеждают пользователей продлить срок карты, который якобы заканчивается. "Похожие схемы мошенники уже использовались ранее, но предлагали заменить сим-карту и договор сотового оператора. Мы просим всех людей быть бдительнее, использовать защиту", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в мае признала ненадлежащей рекламу вклада Альфа-банка без существенных условий финансовой услуги - сумме и сроке вклада. В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях в рекламе отсутствовали. Кроме того, реклама содержала некорректное сравнение - в ней утверждалось, что "лучшая ставка в стране в Альфа-банке".
Альфа-Банк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2024 года. Чистая прибыль банковской группы на уровне холдинговой компании достигла 40 млрд рублей. По РСБУ чистая прибыль Альфа-Банка за 1 квартал 2024 года составила 8,5 млрд рублей. Разница в значении прибыли в отчетах по МСФО и РСБУ обусловлена различиями стандартов их подготовки. При этом прибыль по стандартам РСБУ за 4 месяца 2024 года составила 29,2 млрд рублей, таким образом, только за апрель прибыль банка по РСБУ превысила 20 млрд.
Т-Банк в мае объявил о запуске проекта по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой. Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита.
Также Т-Банк запустил бесплатную платформу "Т?Банк Возврат", которая поможет клиентам разрешить проблемы, связанные с неуспешными или ошибочными транзакциями по картам. "По нашим исследованиям, ежегодно россияне могли бы возвращать 78 млрд рублей, если бы знали о возможностях оспаривания операций. Именно поэтому мы запустили бесплатный сервис для возврата клиентам их средств, причем не только в рамках стандартных правил платежных систем, но и в нетривиальных случаях, когда дело доходит до суда и требуется профессиональная юридическая помощь", - пояснил вице-президент, руководитель экосистемной безопасности Т-Банка Алексей Бакланов.
Упоминания в СМИ
|N
|Наименование
|Упоминания в СМИ,май 2024
|Упоминания в СМИ,апрель 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|39 910
|47 808
|-16,5
|2
|ВТБ
|27 229
|41 794
|-34,8
|3
|Альфа-Банк
|8 087
|9 274
|-12,8
|4
|Т-Банк
|8 065
|9 700
|-16,9
|5
|Россельхозбанк
|7 854
|7 977
|-1,5
|6
|Промсвязьбанк
|7 622
|8 313
|-8,3
|7
|Газпромбанк
|6 667
|8 024
|-16,9
|8
|ФК Открытие
|5 717
|17 662
|-67,6
|9
|Совкомбанк
|4 119
|4 871
|-15,4
|10
|Росбанк
|2 942
|3 141
|-6,3
|11
|МТС Банк
|2 806
|3 569
|-21,4
|12
|Банк УРАЛСИБ
|2 745
|2 724
|0,8
|13
|Банк ДОМ.РФ
|2 557
|2 847
|-10,2
|14
|Райффайзенбанк
|2 382
|1 673
|42,4
|15
|Московский Кредитный Банк
|2 179
|2 865
|-23,9
|16
|Почта банк
|2 082
|2 326
|-10,5
|17
|ХКФ Банк
|1 925
|1 332
|44,5
|18
|Дальневосточный банк
|1 911
|1 420
|34,6
|19
|Банк Санкт-Петербург
|1 361
|1 505
|-9,6
|20
|Ренессанс Кредит
|1 257
|626
|100,8
|21
|ЮниКредит Банк
|1 184
|661
|79,1
|22
|Банк Синара
|1 142
|1 600
|-28,6
|23
|УБРиР
|1 073
|791
|35,7
|24
|Банк Русский Стандарт
|1 046
|790
|32,4
|25
|Ак Барс Банк
|1 027
|415
|147,5
|26
|Новикомбанк
|1 003
|1 209
|-17,0
|27
|Примсоцбанк
|975
|1 772
|-45,0
|28
|МСП Банк
|950
|773
|22,9
|29
|РНКБ Банк
|940
|1 752
|-46,3
|30
|ОТП Банк
|761
|849
|-10,4
|31
|КБ «Центр-инвест»
|701
|790
|-11,3
|32
|Банк Левобережный
|608
|406
|49,8
|33
|Банк «Приморье»
|534
|180
|196,7
|34
|Банк ЗЕНИТ
|502
|708
|-29,1
|35
|Банк БКФ
|468
|231
|102,6
|36
|Банк ТРАСТ
|455
|507
|-10,3
|37
|Банк «Таврический»
|447
|141
|217,0
|38
|Ингосстрах Банк
|432
|149
|189,9
|39
|Транскапиталбанк
|415
|172
|141,3
|40
|Абсолют Банк
|402
|760
|-47,1
|41
|«Локо-Банк»
|393
|177
|122,0
|42
|Фора-Банк
|389
|249
|56,2
|43
|Росэксимбанк
|370
|515
|-28,2
|44
|Коммерцбанк (Евразия)
|369
|48
|668,8
|45
|Банк «Акцепт»
|363
|19
|1810,5
|46
|АБ «Россия»
|344
|269
|27,9
|47
|Челябинвестбанк
|338
|63
|436,5
|48
|Банк «Точка»
|334
|265
|26,0
|49
|Банк Оренбург
|334
|32
|943,8
|50
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|329
|257
|28,0
Индекс Заметности
|N
|Наименование
|Индекс заметности,май 2024
|Индекс заметности,апрель 2024
|Изменения, %
|1
|Сбербанк
|5 339 610
|7 490 657
|-28,7
|2
|ВТБ
|3 435 818
|4 148 896
|-17,2
|3
|Т-Банк
|1 177 664
|1 524 385
|-22,7
|4
|Промсвязьбанк
|1 162 751
|1 292 115
|-10,0
|5
|Альфа-Банк
|1 028 984
|1 593 865
|-35,4
|6
|Россельхозбанк
|940 715
|1 048 675
|-10,3
|7
|Совкомбанк
|717 822
|584 208
|22,9
|8
|Газпромбанк
|601 737
|639 425
|-5,9
|9
|ФК Открытие
|502 221
|687 798
|-27,0
|10
|Росбанк
|489 074
|360 987
|35,5
|11
|Райффайзенбанк
|487 598
|338 683
|44,0
|12
|Банк УРАЛСИБ
|439 986
|469 266
|-6,2
|13
|МТС Банк
|368 378
|679 966
|-45,8
|14
|Банк ДОМ.РФ
|350 049
|296 002
|18,3
|15
|РНКБ Банк
|236 243
|253 180
|-6,7
|16
|Банк Синара
|220 514
|351 393
|-37,2
|17
|Новикомбанк
|204 931
|422 077
|-51,4
|18
|ЮниКредит Банк
|204 841
|143 828
|42,4
|19
|Банк Санкт-Петербург
|203 385
|205 674
|-1,1
|20
|ХКФ Банк
|199 939
|153 625
|30,1
|21
|Ак Барс Банк
|134 129
|83 389
|60,8
|22
|КБ «Центр-инвест»
|124 987
|143 976
|-13,2
|23
|Московский Кредитный Банк
|122 994
|159 209
|-22,7
|24
|Почта банк
|119 159
|179 812
|-33,7
|25
|Банк Русский Стандарт
|112 007
|142 986
|-21,7
|26
|Банк БКФ
|111 248
|61 893
|79,7
|27
|Банк ТРАСТ
|105 042
|116 201
|-9,6
|28
|УБРиР
|100 804
|199 830
|-49,6
|29
|Транскапиталбанк
|84 013
|13 244
|534,3
|30
|МСП Банк
|82 722
|113 423
|-27,1
|31
|Экспобанк
|79 507
|37 896
|109,8
|32
|Коммерцбанк (Евразия)
|71 710
|9 304
|670,7
|33
|Банк «Точка»
|64 712
|33 502
|93,2
|34
|Банк Левобережный
|57 680
|34 846
|65,5
|35
|НБД-Банк
|52 345
|57 810
|-9,5
|36
|ОТП Банк
|50 532
|32 650
|54,8
|37
|АБ «Россия»
|40 039
|36 804
|8,8
|38
|Банк ЗЕНИТ
|39 829
|49 554
|-19,6
|39
|Дж. П. Морган Банк Интернешнл
|36 339
|20 243
|79,5
|40
|КБ Восточный
|35 580
|2 388
|1389,9
|41
|Алмазэргиэнбанк
|35 440
|31 930
|11,0
|42
|Росэксимбанк
|35 126
|72 070
|-51,3
|43
|Абсолют Банк
|32 521
|99 218
|-67,2
|44
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|31 269
|32 616
|-4,1
|45
|Deutsche Bank
|27 798
|1 663
|1571,6
|46
|Ренессанс Кредит
|26 013
|31 313
|-16,9
|47
|Примсоцбанк
|25 482
|43 235
|-41,1
|48
|Ситибанк
|25 348
|46 633
|-45,6
|49
|Банк «Кубань Кредит»
|20 905
|29 845
|-30,0
|50
|«Локо-Банк»
|18 283
|13 486
|35,6
Охват аудитории
|N
|Название
|Охват аудитории,май 2024
|Охват аудитории,апрель 2024
|Изменения, %
|1
|ВТБ
|260 964 684
|270 532 289
|-3,5
|2
|Сбербанк
|191 572 614
|273 847 127
|-30,0
|3
|Т-Банк
|108 554 346
|161 070 883
|-32,6
|4
|Промсвязьбанк
|95 132 567
|139 990 166
|-32,0
|5
|Газпромбанк
|91 680 391
|93 615 520
|-2,1
|6
|Райффайзенбанк
|88 698 644
|103 353 934
|-14,2
|7
|Россельхозбанк
|80 008 241
|81 046 521
|-1,3
|8
|Транскапиталбанк
|75 716 643
|6 465 076
|1071,2
|9
|Альфа-Банк
|75 406 241
|156 459 879
|-51,8
|10
|ФК Открытие
|64 160 878
|66 144 672
|-3,0
|11
|Росбанк
|62 402 676
|66 290 172
|-5,9
|12
|Банк ДОМ.РФ
|56 573 415
|38 360 919
|47,5
|13
|Совкомбанк
|54 574 699
|81 911 145
|-33,4
|14
|Коммерцбанк (Евразия)
|48 713 109
|1 297 258
|3655,1
|15
|ЮниКредит Банк
|45 793 267
|52 731 254
|-13,2
|16
|Банк ТРАСТ
|41 171 458
|21 125 789
|94,9
|17
|АБ «Россия»
|38 163 211
|11 361 455
|235,9
|18
|Банк УРАЛСИБ
|37 064 358
|35 946 751
|3,1
|19
|КБ Восточный
|36 947 907
|301 285
|12163,4
|20
|МТС Банк
|32 803 639
|57 824 774
|-43,3
|21
|Московский Кредитный Банк
|30 937 765
|50 556 085
|-38,8
|22
|Почта банк
|30 585 271
|54 377 102
|-43,8
|23
|Банк «Таврический»
|29 926 949
|175 949
|16908,9
|24
|Deutsche Bank
|28 895 961
|9 246 025
|212,5
|25
|Банк БКФ
|26 853 138
|29 257 224
|-8,2
|26
|Банк Санкт-Петербург
|26 562 568
|40 235 948
|-34,0
|27
|Банк Русский Стандарт
|25 967 064
|46 802 569
|-44,5
|28
|Ситибанк
|25 417 744
|15 432 290
|64,7
|29
|Экспобанк
|24 749 578
|15 962 467
|55,0
|30
|Ак Барс Банк
|23 438 476
|18 572 210
|26,2
|31
|ХКФ Банк
|22 823 161
|43 604 651
|-47,7
|32
|РНКБ Банк
|22 001 915
|37 650 499
|-41,6
|33
|Банк Синара
|21 951 233
|35 625 513
|-38,4
|34
|ОТП Банк
|18 996 401
|15 656 375
|21,3
|35
|Банк ЗЕНИТ
|18 324 908
|24 635 043
|-25,6
|36
|Ренессанс Кредит
|17 522 526
|20 730 444
|-15,5
|37
|Bank of China
|17 109 095
|13 093 500
|30,7
|38
|Банк «Точка»
|16 966 745
|19 886 002
|-14,7
|39
|СДМ-Банк
|15 287 833
|11 451 005
|33,5
|40
|МСП Банк
|15 029 642
|12 106 212
|24,1
|41
|Новикомбанк
|14 124 196
|9 625 831
|46,7
|42
|Чайна Констракшн
|13 897 516
|16 548 599
|-16,0
|43
|КБ «Центр-инвест»
|12 855 324
|10 672 857
|20,4
|44
|УБРиР
|12 309 136
|42 534 019
|-71,1
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|12 084 456
|14 775 660
|-18,2
|46
|СЭБ Банк
|11 775 286
|29 115
|40344,1
|47
|Абсолют Банк
|11 303 747
|20 001 306
|-43,5
|48
|Дж. П. Морган Банк Интернешнл
|10 763 889
|11 740 058
|-8,3
|49
|Росэксимбанк
|10 029 526
|12 699 200
|-21,0
|50
|Юнистрим
|9 457 728
|473 686
|1896,6
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- это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ - общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Индекс заметности - специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории - среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Методика
В рейтинге участвовали основные игроки банковской отрасли, работающие на территории РФ.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "СКАН", которая включает на данный момент более 70 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Период исследования: Май 2024.
При составлении рейтинга учитывались все доступные для анализа в базе СМИ "СКАН" российские федеральные, региональные и зарубежные СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по состоянию на 14.06.2024.
Авторы заранее признательны за любые дополнения и уточнения, которые можно направить электронной почтой по адресу marketing@scan-interfax.ru
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