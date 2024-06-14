На вывоз дизтоплива из России могут снова ввести временный запрет

14 июня. FINMARKET.RU - В правительстве вернулись к обсуждению идеи временного запрета наиз страны дизельного топлива. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с ходом консультаций в кабмине. Речь идет о том, чтобы перекрыть возможность вывозить дизель "непроизводителям" - т. е. трейдерам, нефтебазам и прочим участникам рынка моторного топлива, уточняет один из них. Перекупщики уводят за рубеж объемы, предназначенные для внутреннего рынка, жалуется он.

По словам одного из источников, вопрос временного эмбарго на вывоз дизеля обсуждался 7 июня на заседании правительственной комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В комментарии пресс-службы Минэнерго "Ведомостям" сообщается, что при участии Минфина, Минэкономразвития и Федеральной таможенной службы (ФТС) "разработан механизм, позволяющий не допустить экспорта дизельного топлива предприятиями, которые приобрели товар на биржевых торгах". При этом возможности для экспорта дизтоплива производителями сохраняются "без ограничений по направлениям поставок и видам транспорта", следует из ответа министерства.

Как именно будет реализовани когда начнет действовать, не уточняется.

Правительство уже вводило временный запрет на экспорт бензина и дизеля в сентябре 2023 г. Таким образом власти пытались преодолеть топливный кризис, который начал развиваться в стране с весны прошлого года из-за резкого роста оптовых цен. Они давили на розницу, разгоняя стоимость горючего на автозаправках.