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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,8258 руб.
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23 мая 2024 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,8258 руб.

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23 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,16 коп. и составил 97,8258 руб.

Минимальный курс евро составил 97,62 руб., максимальный - 97,9675 руб. Было заключено 6275 сделок. Объем торгов составил 15933,38 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,8225 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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