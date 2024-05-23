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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4986,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2572 млрд руб.
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23 мая 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4986,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2572 млрд руб.
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23 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4984,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4740,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 мая составили 2572 млрд руб. против 2577,4483 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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23 мая 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4986,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2572 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 мая составили по Российской Федерации 4986,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4752,2 млрд руб. На начало... читать дальше
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