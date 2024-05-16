Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 697,3 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 697,3 млрд руб.

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Китайский интернет-гигант Baidu Inc. в первом квартале снизил чистую прибыль на 6%, а скорректированный показатель значительно превысил ожидания рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 5,45 млрд юаней ($755 млн), или... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 5,45 млрд юаней ($755 млн), или... читать дальше

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Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте составила 4,9%, как и в предыдущем месяце, говорится в сообщении организации. Безработица остается ниже отметки в 5% с июля 2022 года. В 22 странах ОЭСР безработица не... В 22 странах ОЭСР безработица не... читать дальше

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МКПАО "ТКС Холдинг" в 1-м квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% - до 22,3 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы. Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистой... Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистой... читать дальше

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Американская CME Group, крупнейшая в мире биржа фьючерсов, планирует запустить прямые торги биткойнами на фоне повышенного интереса инвесторов к криптовалютам, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам источников, CME проводит консультации с трейдерами по... По словам источников, CME проводит консультации с трейдерами по... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,03 пункта (0,318%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3481,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3487,53 (+0,48%) пункта,... читать дальше

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Минпромторг РФ намерен в текущем году ввести балльную систему оценки уровня локализации производства еще для пяти отраслей, заявил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Алексей Матушанский в ходе форума-выставки "Госзаказ... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 16 апреля по 16 мая) - 93,919 руб. за доллар, максимальное значение - 97,0892 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,03 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,47/103,34 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,95/93,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 15 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,47/93,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 26 коп., Cредний курс продажи упал...

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Тема трудностей в проведении расчетов во внешнеторговой деятельности между Россией и КНР, возникшая в последние месяцы на фоне переоценки китайскими финансовыми институтами рисков вторичных санкций, нашла отражение в совместном заявлении сторон в рамках госвизита президента РФ... читать дальше

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Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2024 года составил 7 млрд 706 млн 860,61 тыс. кубометров, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК). На поставки газа... На поставки газа... читать дальше

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Арктика должна быть сохранена как территория мира с низкой военно-политической напряженностью, считают Россия и Китай. По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина, находящегося с госвизитом в Китае, и председателя КНР Си Цзиньпиня принято совместное заявление... По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина, находящегося с госвизитом в Китае, и председателя КНР Си Цзиньпиня принято совместное заявление... читать дальше

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Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-апреле 2024 года составил в денежном выражении 66,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Белстата. В январе-марте этого года рост... В январе-марте этого года рост... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ГК "Российские автомобильные дороги" и ее облигаций на уровне ruAA+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе "Эксперта РА", рейтинг ГК "Автодор" соответствует... Как отмечается в пресс-релизе "Эксперта РА", рейтинг ГК "Автодор" соответствует... читать дальше

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Акции грузинских компаний, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), сегодня утром продолжили снижение после сильного падения накануне. Согласно данным биржи, по состоянию на 12:20 (по Баку) цена акций Bank of Georgia Group упала по сравнению с ценой на закрытие... Согласно данным биржи, по состоянию на 12:20 (по Баку) цена акций Bank of Georgia Group упала по сравнению с ценой на закрытие... читать дальше

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