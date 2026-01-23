Рынок цессий ожидает увеличение доли лизинга и выхода новых крупных продавцов

23 января. FINMARKET.RU - На рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) появился новый сегмент -перед лизинговыми компаниями: в 4-м квартале 2025 г. состоялись первые крупные сделки по продаже просроченной задолженности. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель электронной торговой площадки "Рынок долгов". Объем выставленных долгов лизинговых компаний на электронных торговых площадках на конец 2025 г. составил 5,3 млрд руб., объем закрытых сделок - 624 млн руб., оценили аналитики площадки.

Предмет лизинга подлежит амортизации, что означает постепенное снижение его стоимости со временем, говорит представитель "Рынка долгов". Это обусловлено износом объекта, в результате которого его рыночная стоимость может уменьшаться и не полностью покрывать сумму задолженности перед лизинговой компанией, поясняет он. Не всегда предмет залога находится в том состоянии, которое может покрыть всю сумму долга, что и делает выгодным для компаний выставлять такие активы на продажу, подтверждает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Цена на такие портфели зависит от структуры долга, стадии взыскания, наличия залогового имущества и его оценочной стоимости, а также от срока просроченной задолженности, пояснил представитель "Рынка долгов", не назвав диапазон расценок.

Ранее взыскание по таким долгам велось преимущественно по агентской схеме, говорит представитель "Рынка долгов". Тренд подтверждают и другие представители отрасли.

Сейчас на подобные сделки вышлииз топ-10 сегмента, которые заинтересованы в сохранении своего устойчивого положения на рынке и готовы эффективно работать с проблемными активами, говорит представитель НАПКА. В конце прошлого года действительно были выставлены на продажу портфели лизинговых компаний, отмечает гендиректор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. Общий объем выставленной на продажу просрочки составил около 2,8 млрд руб., оценивает он. По небольшим лотам до 300 млн руб. стоимость достигала 3% от основной суммы задолженности, добавляет Лагуткин.

С конца 3-го квартала 2025 г. продажей долгов интересуются крупные лизинговые компании и начинают тестировать свои возможности, подтверждает заместитель гендиректора "ВТБ лизинга" Александр Ганчев. По его словам,портфелей долгов - один из эффективных фининструментов для очистки баланса.

Как говорит Лагуткин., одна из причин, по которым лизинговые компании решили продавать долги, - необходимость в дополнительном финансировании. Кроме того, компании пришли к выводу, что самим взыскивать задолженность становится сложнее, так как много юрлиц закрывается или банкротится. К тому же специфике взыскания добавляет сложности тот факт, что предметом залога может быть спецтехника или оборудование, а не автомобиль, отмечает эксперт.