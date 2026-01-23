Что ждет российский ритейл в этом году

23 января. FINMARKET.RU - Прошедший год оказался худшим для российского ритейла за последние 10 лет. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли во всех четырех кварталах 2025-го был отрицательный, следует из данных Росстата за 2016-2025 годы, с которыми ознакомились "Известия" . В 4-м квартале показатель опустился до -6. Более низкое значение фиксировалось лишь во 2-м квартале 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, когда уровень уверенности российских ритейлеров опускался до -7, говорится в документе.

Индекс - один из ключевых индикаторов состояния сектора, отражающий ситуацию в экономике, инвестиционную привлекательность и устойчивость бизнеса. Отрицательное значение говорит о том, что доля компаний, оценивающих ситуацию как неблагоприятную, превышает число оптимистов. Эту тенденцию подтверждают опрошенные "Известиями" ритейлеры.

Продажи в различных категориях незначительно, но стабильно стали снижаться уже с июня прошлого года, отметил гендиректор "Metro Россия" Йоханнес Толай. На этом фоне традиционная розница вынуждена ужесточать диалог с поставщиками, добавил член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. Покупатель сохраняет сберегательную модель потребления и стремится к рациональным тратам, поэтому все чаще обращает внимание на магазины сниженных цен, сказал представитель X5 ("Чижик", "Пятерочка", "Перекресток"). В 3-м квартале (последние доступные данные) совокупная выручка дискаунтеров росла быстрее, чем в целом по рынку FMCG (товары повседневного спроса) - 28% против 16%, следует из данных аналитического агентства Infoline.

В этом году почти каждый второй (44%) ритейлер ожидает снижения прибыли и рентабельности, следует из опроса "Б1" (бывшая Ernst & Young) и Redis Crew.

Как полагает Толай, 2026-й будет непростым. Он представляется более усложненной версией 2025-го, согласен гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин. На это влияет напряженная макроэкономическая обстановка в России: сохраняется санкционное давление, ключевая ставка снижается медленно, что делает инвестиции дорогими, а ликвидность - ограниченной, прежде всего для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний, не успевших адаптироваться к новым условиям, добавил Толай.