Внешняя торговля поспособствует ослаблению рубля

23 января. FINMARKET.RU - Валютные депозиты в банках в 2025 году заметно росли несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры российского экспорта, это в том числе сохранялокрепким, пишет "Коммерсантъ", приводящийаналитиков.

Валютные депозиты за год увеличились почти на $40 млрд, оценивает Егор Сусин из Газпромбанка.

По ожиданиям аналитиков, ослабление национальной валюты возможно во втором полугодии этого года. Как считает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, при сохранении нынешнего состояния сырьевых рынков экспортная выручка будет сокращаться быстрее, чем в 2024-2025 годах, что ограничит приток валюты в экономикуи станет одним из источников ослабления рубля по мере нормализации денежно-кредитной политики.

При этом, по словам эксперта, эффект от снижения экспортных цен не является мгновенным: в первой половине 2026 года его влияние может быть компенсировано высокой реальной ставкой и продажей валюты регуляторами, тогда как во второй их вклад в динамику курса будет усиливаться на фоне снижения ключевой ставки и сокращения продажи валюты в рамках бюджетного правила.