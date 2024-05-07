Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5489,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3215 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 5489,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5274,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5453 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5235,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 3215 млрд руб. против 2961,6879599999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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