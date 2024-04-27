27 апреля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.04.2024
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|апрель 2024
|29.04.2024
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|апрель 2024
|29.04.2024
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|март 2024
|30.04.2024
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2024
|30.04.2024
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2024
|30.04.2024
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|март 2024
|30.04.2024
|09:45
|Цены производителей во Франции
|март 2024
|30.04.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|март 2024
|30.04.2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|апрель 2024
|30.04.2024
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|апрель 2024
|30.04.2024
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2024
|30.04.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|апрель 2024
|30.04.2024
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|апрель 2024
|30.04.2024
|15:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|февраль 2024
|30.04.2024
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|февраль 2024
|30.04.2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|апрель 2024
|30.04.2024
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|апрель 2024
|01.05.2024
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|апрель 2024
|01.05.2024
|16:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|апрель 2024
|01.05.2024
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 апреля
|01.05.2024
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|май 2024
|02.05.2024
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|март 2024
|02.05.2024
|14:30
|Внешнеторговый баланс США
|март 2024
|02.05.2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 апреля
|02.05.2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 апреля
|02.05.2024
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|I квартал 2024
|02.05.2024
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|март 2024
|02.05.2024
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|март 2024
|03.05.2024
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|март 2024
|03.05.2024
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|март 2024
|03.05.2024
|15:30
|Данные с рынка труда США
|апрель 2024
|03.05.2024
|16:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|апрель 2024
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27 апреля 2024 года 20:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 63621,510 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,047 млрд руб., или на...
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27 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 12,5785 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,5375 руб., максимальный - 12,702 руб. Было заключено 35247 сделок. Объем торгов составил 65359,07...
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27 апреля 2024 года 18:55
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Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,47% и составил 3465,85 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск снизился... читать дальше
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В нем уточняется, что компания воспользовалась возможностью... читать дальше
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27 апреля 2024 года 18:37
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Прочие доходы СКФ в 1-м квартале... читать дальше
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Выручка увеличилась на 30% - до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27% - до 16,97 млрд... читать дальше
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Выручка... читать дальше
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Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом... читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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27 апреля 2024 года 17:00
В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва.
Во вторник, 30 апреля, в России праздник - Праздник Весны и Труда.
В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда.
В... читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:00
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 17,179 млрд рублей.
Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей.
Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности... читать дальше
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27 апреля 2024 года 16:53
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-699 на 53 млрд 868,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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