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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
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ВВП РФ по итогам 2024 года, исходя из текущей динамики экономики, может вырасти более чем на 3%, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, сославшись на оценки экспертов. "Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы её...
 
Годовая инфляция в РФ замедлится до 5,1% в декабре - Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во 2-м квартале 2024 года на уровне 0,3%, в 3-м квартале - 0,8%, в 4-м квартале - 2,0%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были...
 
Требование об обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2025 года
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как...
 
27 апреля 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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27 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
29.04.2024 12:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне апрель 2024
29.04.2024 15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии апрель 2024
29.04.2024 15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США март 2024
30.04.2024 08:30 Предварительная оценка ВВП Франции I квартал 2024
30.04.2024 09:00 Предварительная оценка ВВП Германии I квартал 2024
30.04.2024 09:45 Данные о потребительских расходах во Франции март 2024
30.04.2024 09:45 Цены производителей во Франции март 2024
30.04.2024 10:00 Объемы розничных продаж в Германии март 2024
30.04.2024 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции апрель 2024
30.04.2024 10:55 Данные о безработице в Германии апрель 2024
30.04.2024 12:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны I квартал 2024
30.04.2024 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне апрель 2024
30.04.2024 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии апрель 2024
30.04.2024 15:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США февраль 2024
30.04.2024 15:30 Месячное изменение ВВП Канады февраль 2024
30.04.2024 16:45 Индекс производственной активности Чикаго апрель 2024
30.04.2024 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) апрель 2024
01.05.2024 15:15 Занятость в производственном секторе США апрель 2024
01.05.2024 16:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США апрель 2024
01.05.2024 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 20 по 26 апреля
01.05.2024 21:00 Процентная ставка ФРС май 2024
02.05.2024 09:00 Объемы розничных продаж в Германии март 2024
02.05.2024 14:30 Внешнеторговый баланс США март 2024
02.05.2024 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 21 по 27 апреля
02.05.2024 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 14 по 20 апреля
02.05.2024 16:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США I квартал 2024
02.05.2024 17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США март 2024
02.05.2024 17:00 Объем промышленных заказов в США март 2024
03.05.2024 09:45 Промышленное производство во Франции март 2024
03.05.2024 12:00 Данные по безработице в еврозоне март 2024
03.05.2024 15:30 Данные с рынка труда США апрель 2024
03.05.2024 16:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США апрель 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 63621,510 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 56,047 млрд руб., или на...
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27 апреля 2024 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,83 коп. и составил 12,5785 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,5375 руб., максимальный - 12,702 руб. Было заключено 35247 сделок. Объем торгов составил 65359,07...
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27 апреля 2024 года 18:55
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС снизился - на 0,4%
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индекса МосБиржи на 0,2% и почти не изменившимся индексом РТС, завершил рабочую субботу без единой динамики.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,47% и составил 3465,85 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск снизился...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 18:46
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В нем уточняется, что компания воспользовалась возможностью...    читать дальше
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В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 134,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

Основным фактором формирования прибыли стала положительная переоценка котируемых финансовых...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 18:27
В Госдуму внесен законопроект об усилении федерального госконтроля в сфере миграции
В Госдуму внесён проект закона об усилении федерального государственного контроля в сфере миграции, в частности, вводящий новый миграционный режим высылки. Соответствующий проект закона (615003-8) внесён представителями всех пяти думских фракций и размещен в законодательной базе...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 18:18
Квартальный чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ составил 55,5 млн руб. по сравнению с прибылью годом ранее
В 1-м квартале чистый убыток ПАО "Совкомфлот" по РСБУ составил 55,469 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 179,3 млн руб. годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка СКФ выросла на 14,3% - до 28,4 млн руб.

Прочие доходы СКФ в 1-м квартале...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 18:07
Globaltruck почти в 9 раз нарастил прибыль по МСФО в 2023 году
Чистая прибыль автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) по МСФО в 2023 году выросла в 8,8 раза - до 882 млн рублей, сообщила компания.

Выручка увеличилась на 30% - до 19,96 млрд руб., себестоимость - на 27% - до 16,97 млрд...    читать дальше
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С 6 мая пошлина на экспорт пшеницы из РФ снизится на 1,7%, на кукурузу останется нулевой - Минсельхоз
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 6 мая составит 3 тыс. 386 рублей против 3 тыс. 443 рубля (действует по 5 мая включительно), сообщает Минсельхоз. Таким образом, она снизится на 1,7%.

Пошлина на ячмень упадет до 153,6 рубля с 440,7 рубля за тонну, на...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:47
"Новошип" в 3 раза снизил квартальную чистую прибыль по РСБУ
АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-марте 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134,136 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Выручка...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:38
В апреле дисконты нефти Urals остаются примерно на мартовском уровне
Цены на нефть Urals FOB в апреле (по итогам 26 дней) колеблются в диапазоне $72,95-73,4 за баррель по сравнению с $68-68,4 за барр. в марте, а дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз,...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:27
По итогам прошлого года EBITDA РЖД по МСФО выросла на 24,2%
EBITDA ОАО "РЖД" по МСФО выросла в 2023 г. на 24,2% по сравнению с 2022 г., до 814,6 млрд руб. на фоне опережающего роста доходов по сравнению с расходами, сказано в отчете эмитента.

Рентабельность по EBITDA увеличилась до 27% по сравнению с 25,2% годом...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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27 апреля 2024 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 29 апреля по 6 мая
В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва.

Во вторник, 30 апреля, в России праздник - Праздник Весны и Труда.

В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда.

В...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 17:00
Выручка НЛМК по РСБУ в 1-м квартале составила 190,5 млрд руб.
ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" завершило 1-й квартал 2024 года с чистой прибылью по РСБУ в размере 17,179 млрд рублей.

Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-марте 190,492 млрд рублей.

Сравнительные данные за первый квартал 2023 года в отчетности...    читать дальше
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27 апреля 2024 года 16:53
ВТБ разместил 21,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-699 на 53,9 млрд рублей
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-699 на 53 млрд 868,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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